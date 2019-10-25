Во Флориде открылся роскошный отель в форме гитары – видео

Отель в форме гигантской гитары открылся во Флориде, в городе Голливуд. И теперь там, на побережье Атлантического океана, возвышается 130 метровый дом-гитара. Стоил он полтора миллиарда долларов. В нем расположены восемь сотен номеров, а также бизнес-центр, рестораны, магазины, спа-салоны и даже театр. Во дворе для гостей оборудованы бассейны и даже искусственная река. А у центрального входа каждый час устраивают свето-музыкальное шоу фонтанов. Ночь в таком стоит от 200 до 600 долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, где пожить в Киеве, чтобы впечатлений хватило надолго. В столице можно забронировать отель будущего с капсулами вместо кроватей, в которых как будто путешествуешь в космолете. А еще тематические апартаменты с атмосферой, приспособленной возбуждать воображение и не только. И даже "умный" отель по последнему слову техники. Подробнее читайте в материале: Самые необычные отели Киева: космический корабль, Босх и эротические приключения

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А еще недавно стало известно, что первый в мире космический отель появится уже через шесть лет. Космическая станция, названная в честь немецкого ученого Вернера фон Брауна, сможет вместить более 400 человек.

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