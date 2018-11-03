Во Флориде произошла стрельба в йога-центре, есть жертвы

Сегодня, 03:52

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям и позже застрелился

фото AFP
фото AFP

В американском городе Таллахасси, штат Флорида, произошла стрельба в студии, которую используют для проведения занятий по йоге.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям и позже застрелился, передает CNN.

По данным полиции, ранения получили пять человек. Они были госпитализированы.

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Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся.

Мужчиной, совершившим одно из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору, оказался 46-летний Роберт Боуэрс.

Злоумышленнику, который открыл огонь в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") американского города Питтсбург, в результате чего погибли 11 человек, прокуратура США предъявила обвинения по 29 пунктам, среди которых 11 эпизодов использования огнестрельного оружия для совершения убийства и преступлений на почве нетерпимости.

Как сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что для стрелка будут требовать смертную казнь.

Мы писали, что на фоне произошедшего американский президент Дональд Трамп сделал жесткое заявление о смертной казни. В частности, он высказал мнение, что преступники, открывающие стрельбу в церквях и храмах, заслуживают смертной казни, и штатам следует изменить свое законодательство, чтобы сделать это возможным.
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