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Во Вьетнаме задержали двойников Трампа и Ким Чен Ына

Сегодня, 13:35

Мужчин задержали после интервью местному телеканалу

Фото: AFP
Во Вьетнаме задержали двойников Трампа и Ким Чен Ына //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/eb5/467/5c5eb546705b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/eb5/467/5c5eb546705b8.jpg США Мужчин задержали после интервью местному телеканалу

Во Вьетнаме правоохранители задержали двойников лидеров Северной Кореи и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Говарда Экса и Рассела Уайта местные правоохранители задержали после интервью вьетнамскому телеканалу. По словам двойника главы КНДР Экса, около 15 полицейских потребовали от него и его коллеги Уайта дать показания.

"Они сказали, что в Ханое сейчас неспокойная обстановка из-за предстоящего саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам полицейских, наши пародии причиняют беспокойство, поэтому на время пребывания во Вьетнаме нам следует прекратить наши выступления. Кроме того, как сказали в полиции, пародийная деятельность небезопасна для нас самих, поскольку у обоих лидеров немало врагов", – добавил Экс.

Ранее мы писали о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет за несколько дней до начала второго саммита с президентом США Дональдом Трампом. В Ханое представитель Кореи будет уже 25 февраля, в то время как саммит будет 27-28 февраля. Там он планирует встретится с официальными лицами столицы.

Отметим, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын также смогут провести встречу тет-а-тет, пообедать, а также принять участие во встречах их делегаций в расширенном формате. Еще одной целью саммита представитель Вашингтона назвал поиск общего для США и КНДР понимания ядерного разоружения Корейского полуострова.

В Ханое уже на всю началась подготовка к саммиту . Представители обоих стран прибыли во вьетнамскую столицу еще за неделю до самого события.

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Тег Вьетнам, задержание, Трамп, двойники, Ким Чен Ын

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