Во время ликвидации аль-Багдади были уничтожены еще пять боевиков ИГ – Пентагон

Были приняты все необходимые меры во время операции, чтобы избежать жертв среди мирного населения

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Шесть боевиков, включая четырех женщин, были уничтожены в ходе рейда против главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил глава Центрального командования американских Вооруженных сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Были приняты все необходимые меры во время операции, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также защитить детей, которые, по нашим оценкам, находились на объекте. Пять членов ИГ на территории объекта представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие. Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина", — отметил генерал-лейтенант, добавив, что аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как ранее сообщалось.

"Всего шесть членов ИГ погибли на объекте: четыре женщины и двое мужчин, включая аль-Багдади", — указал Маккензи.

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Он также добавил, что Пентагон опубликовал ряд рассекреченных снимков и видеозапись с операции. Он уточнил, что погибшим вместе с аль-Багдади детям, вероятно, было "до 12 лет". Маккензи предположил, что главарь группировки, возможно, отстреливался из тоннеля перед тем, как привел в действие бомбу. Генерал-лейтенант также заявил, что проведенный анализ ДНК показал, что "вне всякого сомнения" в ходе рейда был уничтожен аль-Багдади.

Решение о ликвидации архитеррориста в деревне Бариша было принято более месяца назад, но из-за выведения американских войск и начала турецкой военной операции "Источник мира" этот план пришлось отложить.

Командир мятежников отметил, что операция по ликвидации главаря ИГИЛ от начала и до конца осуществлялась при помощи СДС.

Напомним, что на выходных президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

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