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Во время протестов полиция арестовала дочь мэра Нью-Йорка

1 июня, 23:12

Елена Вус Елена Вус

25-летняя Кьяра де Блазио была арестована после отказа покинуть улицу на Манхэттене

Полиция арестовала дочь мэра Нью-Йорка за участие в незаконном собрании во время масштабных протестов, которые по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Позже она была вызвана в суд и освобождена из-под стражи.

Об этом сообщает Time.

25-летняя Кьяра де Блазио была арестована после отказа покинуть улицу на Манхэттене. Всего с начала протестов в Нью-Йорке полиция задержала около 800 человек.

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В свою очередь, сам де Блазио не упомянул об аресте дочери во время ежедневного брифинга, однако призвал всех протестующих расходиться по домам.

"Мы ценим и уважаем все мирные протесты, но настало время людям возвратиться домой. Если вы вышли с миром для того, чтобы донести свою позицию, вас услышали: в городе грядут перемены. Я в этом не сомневаюсь", – заявил мэр.

Кроме того, де Блазио рассматривает возможность ввести комендантский час, сообщает CNN.

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"Мы должны изучить эту возможность", - заявил он в понедельник журналистам, отметив, что вместе с губернатором штата Нью-Йорк обсудит этот вариант в ближайшие часы.

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Напомним, что с 26 мая в США не утихают протесты. За день до этого соцсети всколыхнуло видео задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис. На снятых кадрах белые полицейские надели на мужчину наручники и повалили на землю, а один из копов — Дерек Шовин — надавил ему коленом на шею и не убирал его, даже когда Флойд начал кричать, что не может дышать. После задержания мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили, а Шовина взяли под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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