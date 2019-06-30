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Во время визита Трампа журналисты КНДР избили спикера Белого дома

30 июня, 14:32

Репортеры хотели стать в лучшем месте для съемки встречи лидеров стран

Трамп на визите в КНДР
Трамп на визите в КНДР. Фото: AFP

Американские и северокорейские журналисты подрались во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в приграничном пункте Пханмунчжом на Корейском полуострове. Об этом написал журналист Джим Акоста в своем Twitter.

Акоста сообщил, что драка произошла, когда репортеры старались занять лучшую позицию для сьемки встречи. В результате потасовки пострадала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Она получила небольшие ушибы.

"Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома", — рассказал Акоста в Twitter.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.


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Тег США, журналисты, драка, КНДР

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