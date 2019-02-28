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Во время вылета Трампа из Вьетнама произошло ЧП: аварию сняли на видео

Сегодня, 12:26

Самолет с хозяином Белого дома на борту не смог вылететь из Ханоя без помощи сотрудников спецслужбы

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Во время вылета Трампа из Вьетнама произошло ЧП: аварию сняли на видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b6/04f/5c77b604f2fb8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b6/04f/5c77b604f2fb8.jpg США Самолет с хозяином Белого дома на борту не смог вылететь из Ханоя без помощи сотрудников спецслужбы

Американский президент Дональд Трамп возвращается из Вьетнама, где у него преждевременно завершились переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, домой, в Вашингтон.

Как говорится в расписании, которое ранее распространила пресс-служба Белого дома, американский лидер вылетел из аэропорта Ханоя на президентском самолете Air Force One.

Однако журналисты сообщают, что вылететь сразу президент не смог из-за аварии на взлетно-посадочной полосе.

Автотрап, по которому он поднялся в салон лайнера, отказался отъезжать. В связи с этим десятерым сотрудникам Секретной службы, которая отвечает за сохранность и безопасность президента США, пришлось "отбуксировать" его вручную.

Напомним, что второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына начался в Ханое 27 февраля. Главной целью переговоров была денуклеаризация Корейского полуострова.

Как мы уже писали, одной из причин преждевременного завершения встречи Трамп назвал то, что КНДР добивалась полной отмены санкции, на что США не могли пойти. Несмотря на это, американский президент назвал свои отношения с северокорейским визави особенными и признался, что хочет снять санкции с его страны.

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Тег авария, Вьетнам, аэропорт, самолет, саммит, Трамп, Дональд Трамп

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