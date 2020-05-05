Военные корабли США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море: фото

В то время как иранским военным приказали топить американские корабли, стало известно, что четыре корабля ВМС США и корабль Королевского флота Британии вошли в Баренцево море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в сложных условиях окружающей среды за Полярным кругом. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба ВМС США.

Речь идет о корабельной ударной группе объединенных военно-морских сил НАТО в составе трех эсминцев USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook, судна снабжения USNS Supply ВМС США, а также фрегата HMS Kent Королевского военно-морского флота Великобритании. Корабли оснащены управляемым ракетным оружием.

"В эти трудные времена, как никогда важно, поддерживать постоянный ритм операций на европейском театре, принимая разумные меры для защиты здоровья наших войск", - сказала вице-адмирал Лиза Франкетти, командир 6-го флота США.

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Как отмечается, надводные корабли ВМС США не работали в Баренцевом регионе с середины 1980-х годов.

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Российское министерство обороны было уведомлено о посещении Баренцева моря 1 мая.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации заявили, что Северный флот приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы НАТО, зашедшей 4 мая в акваторию Баренцева моря.

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Напомним, 2 июля 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.

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