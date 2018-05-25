Военные США готовы ответить на "бездумные действия" КНДР – Трамп

По его словам, Токио и Сеул также предложили Вашингтону разделить возможные расходы, которые "понесут США в данной ситуации"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы при необходимости ответить на "бездумные действия" со стороны Северной Кореи.

"Я говорил с нашими военными, они готовы, если надо. Аналогично я переговорил с правительством Южной Кореей и Японии. Он также готовы ответить на возможные бездумные действия КНДР", — сказал Трамп.

По его словам, Токио и Сеул также предложили Вашингтону разделить возможные расходы, которые "понесут США в данной ситуации".

Напомним, Госдепартамент США передал письмо президента США Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре в КНДР. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Вооруженные силы США приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита Соединенные Штаты – КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.