Военные США готовы ответить на "бездумные действия" КНДР – Трамп
По его словам, Токио и Сеул также предложили Вашингтону разделить возможные расходы, которые "понесут США в данной ситуации"
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы при необходимости ответить на "бездумные действия" со стороны Северной Кореи.
"Я говорил с нашими военными, они готовы, если надо. Аналогично я переговорил с правительством Южной Кореей и Японии. Он также готовы ответить на возможные бездумные действия КНДР", — сказал Трамп.
По его словам, Токио и Сеул также предложили Вашингтону разделить возможные расходы, которые "понесут США в данной ситуации".
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Напомним, Госдепартамент США передал письмо президента США Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре в КНДР. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.
Вооруженные силы США приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита Соединенные Штаты – КНДР.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.