Военные США окончательно остаются в Сирии: Трамп озвучил детали
Американский президент решил оставить в стране группировку из 400 солдат – 200 будут дислоцированы на границе Израиля
Пентагон не станет полностью выводить американский военный контингент из Сирии, но он будет сокращен до численности в четыре сотни человек, о чем 20 марта сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мы оставляем в Сирии 200 человек. И еще 200 человек временно останутся в Сирии в другом месте — ближе к Израилю", — сказал он.
Глава Белого дома не стал уточнять, на какой срок американские солдаты останутся в этой ближневосточной стране.
Кроме того, выступая перед журналистами, Трамп вновь напомнил о вкладе, который США сделали в освобождении Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
По его словам, ИГ контролирует в Сирии лишь "крохотную точку, которая исчезнет к сегодняшнему вечеру".
Напомним, в январе Дональд Трамп объявил, что американский военный контингент уже начал выходить из Сирии.
Однако, как сообщалось президент США изменил собственное решение и согласился с необходимостью оставить в Сирии группировку американских войск.
Вдобавок к этому, как мы уже писали, Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США также вернутся из Афганистана, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.
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