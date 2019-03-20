Военные США окончательно остаются в Сирии: Трамп озвучил детали

Американский президент решил оставить в стране группировку из 400 солдат – 200 будут дислоцированы на границе Израиля

Фото: Flickr

Военные США окончательно остаются в Сирии: Трамп озвучил детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/27e/94c/5c927e94c3b26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/27e/94c/5c927e94c3b26.jpg 2019-03-20T19:57:23+02:00 США Американский президент решил оставить в стране группировку из 400 солдат - 200 будут дислоцированы на границе Израиля

Пентагон не станет полностью выводить американский военный контингент из Сирии, но он будет сокращен до численности в четыре сотни человек, о чем 20 марта сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы оставляем в Сирии 200 человек. И еще 200 человек временно останутся в Сирии в другом месте — ближе к Израилю", — сказал он.

Глава Белого дома не стал уточнять, на какой срок американские солдаты останутся в этой ближневосточной стране.

Кроме того, выступая перед журналистами, Трамп вновь напомнил о вкладе, который США сделали в освобождении Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

По его словам, ИГ контролирует в Сирии лишь "крохотную точку, которая исчезнет к сегодняшнему вечеру".

Напомним, в январе Дональд Трамп объявил, что американский военный контингент уже начал выходить из Сирии.

Однако, как сообщалось президент США изменил собственное решение и согласился с необходимостью оставить в Сирии группировку американских войск.

Вдобавок к этому, как мы уже писали, Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США также вернутся из Афганистана, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

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