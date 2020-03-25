Военные США рассказали, какую опасность для стран несет коронавирус

Пандемия может привести к политическому хаосу в некоторых странах

Пандемия COVID-19, из-за которой сегодня каждый пятый житель земли оказался на карантине, потенциально способна привести к дестабилизации обстановки в ряде стран. Такое мнение высказал во вторник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, выступая в Пентагоне.

"В некоторых странах это (пандемия COVID-19 – Ред.) может привести к социальному коллапсу", – считает он. Генерал также добавил, что пандемия "может привести к политическому хаосу в некоторых странах".

Распространение коронавируса, по его словам, "влияет на разные страны по-разному в зависимости от уровня медицинского здравоохранения в отдельно взятом государстве".

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При таком положении дел, полагает глава КНШ ВС США, ожидаются "серьезные внутренние последствия, которые выходят далеко за рамки медицинских проблем".

Генерал также добавил, что коронавирус окажет влияние на готовность ВС США.

"Будет оказано влияние на готовность (ВС США), но считаю, что оно будет минимальным", – заключил Милли.

Более детально читайте в материале: Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 24 марта.

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