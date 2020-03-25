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Военные США рассказали, какую опасность для стран несет коронавирус

25 марта, 01:37

Денис Беспалов

Пандемия может привести к политическому хаосу в некоторых странах

Пандемия COVID-19, из-за которой сегодня каждый пятый житель земли оказался на карантине, потенциально способна привести к дестабилизации обстановки в ряде стран. Такое мнение высказал во вторник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, выступая в Пентагоне.

"В некоторых странах это (пандемия COVID-19 – Ред.) может привести к социальному коллапсу", – считает он. Генерал также добавил, что пандемия "может привести к политическому хаосу в некоторых странах".

Распространение коронавируса, по его словам, "влияет на разные страны по-разному в зависимости от уровня медицинского здравоохранения в отдельно взятом государстве".

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При таком положении дел, полагает глава КНШ ВС США, ожидаются "серьезные внутренние последствия, которые выходят далеко за рамки медицинских проблем".

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Генерал также добавил, что коронавирус окажет влияние на готовность ВС США.

"Будет оказано влияние на готовность (ВС США), но считаю, что оно будет минимальным", – заключил Милли.

Более детально читайте в материале: Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 24 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус пандемия COVID-19

Источник: ТАСС

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