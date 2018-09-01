Военные учения России и подготовка США к удару по Сирии: ТОП-5 событий мировой политики уходящей недели

На этой неделе умери известный американский сенатор Маккейн, переговоры по Brexit заходят в тупик, а Турция хочет в ЕС

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 событий мировой политики уходящей недели.

Масштабные военные учения России

Россия готовится к масштабным военным учениям на земле и на море.

Так, РФ 11-15 сентября проведет крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники.

"Учения в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский и Северный флот, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Представьте себе, что одновременно в движении, в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники — это танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым", – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, условия учений будут максимально приближены к боевым.

1-8 сентября пройдут масштабные плановые учения ВМФ и ВКС в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов.

В Минобороны уточнили, что в учениях в Средиземноморье примут участие корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

Удар США по Сирии

В Минобороны РФ заявили, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по правительственным силам Сирии, основываясь на информации о возможном будущем применении химоружия в провицнции Идлиб.

Отметим, Россия традиционно отрицает причастность сил сирийского президента Башара Асада к инцидентам с химоружием в регионе – поскольку Асад является союзником РФ, и российские силы находятся в Сирии, будучи "приглашенными" Асадом.

Сотрудники военной разведки США уже подготовили список объектов, по которым будет нанесен ракетный удар, если сирийский диктатор Башар Асад вновь применит химическое оружие против повстанцев.

По данным телеканала CNN, на этих объектах власти Сирии могут хранить химическое оружие.

Решение об ответных действиях на готовящуюся химатаку пока не принято, но, по словам источника, военные "могут ответить очень быстро", и если Трамп решится на это, то заранее собранные данные передадут Пентагону.

Особое беспокойство вызывает продвижений войск Асада к провинции Идлиб, где находится опорный пункт оппозиции.

По данным CNN, Дамаск намерен использовать химоружие в случае, если повстанцы окажут сопротивление.

Смерть Маккейна

В ночь с 25 на 26 августа на 81 году жизни умер известный американский политик сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Президент США Дональд Трамп отказался утвердить официальное заявление о смерти Джона Маккейна, в котором вспоминается военное прошлое американского сенатора-республиканца и он характеризуется как герой.

Как известно, Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Джона Маккейна, согласно воле умершего сенатора.

Маккейн выступал жестким критиком России и выступал в поддержку Украины.

Перспектива жесткого Brexit

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что государства-члены ЕС должны быть готовы к тому, что Лондон и Брюссель не договорятся об условиях Brexit.

По его словам, выход Великобритании имеет юридические, финансовые и социальные последствия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и ЕС официально ставят перед собой задачу согласовать условия Brexit к октябрю 2018 года, однако высокопоставленные официальные лица в Лондоне и Брюсселе признают, что возможность договориться к этому сроку маловероятна.

Официальным крайним сроком окончания переговоров в настоящее время считается 18 октября, когда должен пройти саммит ЕС.

Европерспективы для Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вступление в Евросоюз остается одной из важнейших внешнеполитических задач Анкары.

"Нет никаких сомнений в том, что наша страна и впредь останется членом НАТО и будет стремиться к приему в ЕС", – отметил он.

По словам главы МИД, в Анкаре на пути приема в евросообщество не ожидают от Брюсселя никаких незаслуженных поблажек.

"Мы хотим, чтобы Турция получила от ЕС то, что заслуживает", – сказал Чавушоглу.

По словам главы внешнеполитического ведомства, "Турция ждет от ЕС ясного сигнала" по вопросу членства в союзе.