Военный эксперт рассказал, как США отрезают Индию от оружия из России

Сегодня, 06:30

США дали недвусмысленный намек на намерение Нью-Дели приобрести российские ЗРК С-400 на $6 млрд

Российский Т-90 - основной танк индийской армии / Фото из открытых источников
Российский Т-90 - основной танк индийской армии / Фото из открытых источников

За 2017 год и первое полугодие 2018-го Индия не заключила ни одного крупного контракта на поставки оружия из РФ. А теперь на теме военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели можно будет поставить крест.

Об этом военно-политический эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пишет на своей странице в Живом журнале.

"Из Пентагона пришел довольно четкий сигнал для индусов, если они продолжат закупать российское вооружение, то для них появится перспектива познакомиться с санкциями, "стимулирующими экономику", вне зависимости от её объемов и темпов развития. Китай (хотя он не под санкциями, но в положении торговой войны со США) и Турция не дадут солгать!", – пишет военный эксперт.

Рупором этого предупреждения стал советник министра обороны США по безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер, который сделал недвусмысленный намек на намерение Нью-Дели приобрести российские ЗРК С-400 на сумму $6 млрд.

Как заметил обозреватель, и сама Индия не особо спешит решать вопрос с С-400. "Во-первых, в Нью-Дели считают заявленную Москвой цену слишком высокой. Во-вторых – не так давно Индия получила статус STA-1(Strategic Trade Authorization-1), который дает ей эксклюзивные права при закупках высокотехнологичной продукции ВПК США. Именно благодаря этому статусу для нужд МО Индии уже приобретены ЗРК NASAMS-2 и не исключено, что в будущем зайдет речь о приобретении MIM-104 Patriot", – продолжает эксперт.

"В свете данных событий, я с трудом себе представляю, что должно побудить Нью-Дели не только рискнуть статусом STA-1, но и ещё оказаться под прицелом Минфина США ради закупок российской продукции", – резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему российским истребителям не видать берегов Индии. По его словам, индийский военно-морской флот создает замену палубным Миг-29К производства РФ.

Также ранее сообщалось, что в США пристыдили российские истребители. Российская авиация все больше вызывает нареканий у иностранных клиентов, которые покупают у России самолеты. Так, американцы указывают, что Индия нашла много недостатков в новых российских самолетах и хочет от них оказаться.
Россия, Индия, оружие, с-400

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