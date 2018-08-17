Военный парад в США отменяется: Трамп назвал причину

Сегодня, 17:44

По словам президента, парад, возможно, состоится в Вашингтоне в будущем году, "когда цена снизится"

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Военный парад в Вашингтоне был отменен из-за намерений столичных властей поживиться на проведении этого мероприятия. Об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

"Местные политики, осуществляющие управление (плохое) в федеральном округе Колумбия, усмотрели в этом неожиданно представившуюся им возможность поживиться. На адресованный им вопрос о стоимости проведения большого торжественного военного парада они выставили настолько абсурдно высокую цену, что я отменил (проведение этого мероприятия)", – написал он.

По словам Трампа парад, возможно, состоится в Вашингтоне в будущем году, "когда цена снизится", а пока, отметил он, "можно будет закупить побольше истребителей" на сэкономленные деньги.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября).

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал положения оборонного бюджета США по Крыму и России.
США, Трамп, парад
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Олег Сенцов. Фото: AFP

В США сделали заявление по освобождению Сенцова

Сегодня, 16:35

Вашингтон призывает российские власти срочно освободить режиссера без всяких условий

Fun

Свадьба. Фото: pixabay

Невеста без рук и ног надела белое платье и пришла на свадьбу: фото и видео

Сегодня, 14:32

Женщина удивили гостей на торжестве
Загрузка...

Евросоюз

Ватикан. Фото из открытых источников

Ватикан сделал заявление по священникам-педофилам в США

Сегодня, 13:30

Коллегия присяжных Пенсильвании обнародовала доклад: более трехсот служителей церкви домогались малолетних

Fun

Голая официантка отличилась в США. Фото: depositphotos

Вышла голой: официантка на видео решила удивить посетителей бара

Сегодня, 10:31

Люди начали фотографироваться с девушкой на память

Другие страны

Северная Корея ждет действий США. Фото: Телеграф

Северная Корея ждет от США мирного договора

Сегодня, 10:37

Подписание договора будет способствовать взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности, считают в Пхеньяне

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп анонсировал новый "удар" по Турции

Сегодня, 09:44

Турция много лет использовала Соединенные Штаты, заявил Трамп

США

В США следят за учениями Китая. Фото: из открытых источников

Китай готовится к удару по США - Пентагон

Сегодня, 09:11

В течение последних трех лет НОАК значительно расширила свою зону проведения наводных операций

Евросоюз

Фото: AFP

"Если бы я был Путиным, я был бы доволен Меркель": интервью с немецким журналистом

Сегодня, 07:52

По словам Бориса Райтшустера, немецкое общество не готово открывать глаза на происходящее на Донбассе

США

Фото: pixabay

Военный парад Трампа может обойтись американской казне в 92 млн долларов - СМИ

Сегодня, 04:44

В эту сумму включены расходы на безопасность и транспортировку техники

США

Фото: AFP

Экс-советник Трампа обнародовала еще одну тайную аудиозапись

Сегодня, 02:58

В записи невестка Трампа Лара Трамп предлагает Маниголт-Ньюман работу за 15 тыс. долларов в месяц за то, чтобы положительно отзываться о Трампе
Загрузка...