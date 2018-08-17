Военный парад в США отменяется: Трамп назвал причину

По словам президента, парад, возможно, состоится в Вашингтоне в будущем году, "когда цена снизится"

Военный парад в Вашингтоне был отменен из-за намерений столичных властей поживиться на проведении этого мероприятия. Об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

"Местные политики, осуществляющие управление (плохое) в федеральном округе Колумбия, усмотрели в этом неожиданно представившуюся им возможность поживиться. На адресованный им вопрос о стоимости проведения большого торжественного военного парада они выставили настолько абсурдно высокую цену, что я отменил (проведение этого мероприятия)", – написал он.

По словам Трампа парад, возможно, состоится в Вашингтоне в будущем году, "когда цена снизится", а пока, отметил он, "можно будет закупить побольше истребителей" на сэкономленные деньги.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября).

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал положения оборонного бюджета США по Крыму и России.