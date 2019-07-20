Скандал вокруг FaceApp и обострение в Персидском заливе: главные новости мира

Америка вошла в новый пик противостояния с Ираном

В июле 2019 приложение FaceApp получило усовершенствованный алгоритм обработки фотографий. Фото: Flickr.

В мире дорожает нефть, в Японии отвергнутый автор поджег из мести аниме-студию вместе с людьми, а в Евросоюзе сменились главы МВФ и Еврокомиссии. Читайте ТОП-5 новостей уходящей недели в специальном проекте сайта "Сегодня".

Скандал с российским мобильным приложением FaceApp докатился до Америки

Сенатор США от Демократической партии Чак Шумер обратился к Федеральной комиссии по торговле и ФБР с просьбой проверить FaceApp на угрозы нацбезопасности США. Об этом американский политик сообщил в Twitter.

В своем письме Шумер напомнил, что программа требует от пользователей полного доступа к их личным данным и фото. По его словам, это может грозить "безопасности и конфиденциальности" миллионов американцев, использовавших приложение.

Как известно, FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab, которая базируется в Санкт-Петербурге. Компанию возглавляет бывший руководитель "Яндекса" Ярослав Гончаров.

FaceApp вызвалообеспокоенность не только в США: власти Польши также предупредили об опасности российского приложения.

"Действительно ли желание узнать, как мы будем выглядеть через 50 лет, является настолько ценным, чтобы продавать за него все наши данные в телефоне?! Мы соглашаемся на это, устанавливая FaceApp. Приложение из России... Опыт CambridgeAnalytica ничему нас не научил", – заявил директор департамента управления данными в министерстве Мацей Кавецкий.

Он добавил, что пользуясь приложением, люди предоставляют полный доступ к своему телефону и к установке других данных из сети.

Кавецкий подчеркнул, что в России ранее создали приложение FindFace, которое позволяло сделать фото и получать данные об этом лице в социальной сети ВКонтакте, а антивирусная программа Kaspersky помогала российским спецслужбам, похищая данные с компьютеров.

Он сообщил, что министерство цифровизации осуществит соответствующие юридические шаги в отношении этого мобильного приложения.

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

С известного актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему парню. Напомним, что мать подростка Хизер Унру заявила, что Спейси в 2016 году напоил ее сына в баре и начал к нему приставать. В виду отсутствия доказательной базы, прокурорами штата Массачусетс было принято решение закрыть дело, пишет CNN.

Так, решение снять обвинения с Кевина Спейси было принято "из-за отсутствия свидетеля, который подал жалобу". Предполагаемая жертва воспользовалась правом не свидетельствовать против себя в суде.

Истец отказался рассказывать о пропаже телефона, в котором, по данным адвоката Спейси, есть доказательства невиновности подсудимого. Защита актера утверждает, что из смартфона могли удалить данные, подтверждающие его невиновность.

Ранее иск против Спейси подал еще один обвинитель. Мужчина утверждал, что также в 2016 году американский актер напоил его алкоголем, после чего стал приставать. Спустя время истец передумал судиться со звездой.

Отметим, что в целом более 30 женщин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Кевина Спейси.

Пожар в студии аниме в Японии: есть погибшие

Тела десяти человек были обнаружены спасателями 18 июля в здании студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото, где в четверг произошел сильный пожар. Об этом сообщило агентство Киодо. Предполагается, что все они погибли, однако подтвердить это, согласно японским законам, могут только медицинские специалисты.

Возгорание произошло из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Он также пострадал – у преступника ожоги рук и груди, в настоящее время он находится в больнице.

Как выяснили следователи, за полчаса до поджога виновник произошедшего купил на расположенной в 500 метрах от студии заправочной станции 40 литров бензина, которые в двух канистрах довез до аниме-студии на тележке и поджег здание.

Позднее стали известны причины поджога . По словам мужчины, который устроил поджог, это была месть студии.

"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", – рассказал копа задержанный мужчина.

Сейчас копы продолжают выяснять обстоятельства пожара. Пока неизвестно, о каком именно произведении студии идет речь.

Возросло число жертв трагедии – их уже 33 человека. Еще по крайней мере 30 людей получили ожоги различной степени тяжести.

Лагард подала в отставку с поста главы МВФ, а новой главой Еврокомиссии стала Урсула фон дер Ляйен

Кристин Лагард подала заявление об отставке с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на должность председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом говорится в ее заявлении, которое опубликовано 16 июля на сайте МВФ.

"Я встретилась с исполнительным советом и подала заявление об отставке из Фонда, которое вступит в силу 12 сентября 2019 года", – сказано в нем.

По ее словам, данное решение принято в интересах МВФ, так как "это ускорит процесс выбора преемника".

Дэвид Липтон остается исполняющим обязанности директора-распорядителя МВФ, добавила Лагард.

В свою очередь, Европарламент поддержал Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", – объявил во вторник, 16 июля, председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выступала в Страсбурге перед депутатами Европейского парламента. Она заявила, что Североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности.

Обострение США и Ирана вышло на новый уровень и сказалось на подорожании нефти

Уничтожение иранского беспилотника сказалось на цене нефти. Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:52 по киевскому времени подорожали на 1,89% – до 62,70 доллара за баррель. На торгах в четверг, 18 июля, их цена уменьшилась до 61,93 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась до 55,81 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене до 55,30 доллара за баррель.

Тем не менее, эту неделю нефть завершает снижением из-за опасений избытка топлива на рынке и слабого спроса на него в США и Китае. Падение по итогам этой недели может стать максимальным с мая из-за данных о резком повышении запасов нефтепродуктов в США и опасений, что мер ОПЕК по сокращению добычи может оказаться недостаточно для предотвращения профицита топлива на мировом рынке.

Излишек топлива может образоваться из-за замедления темпов роста мировой экономики, и экономики Китая в частности. Как стало известно в начале недели, китайский ВВП во втором квартале вырос на 6,2%, минимальными темпами за 27 лет.

Напомним, 19 июля стало известно, что корабль ВМС США уничтожил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

По его словам, БПЛА был сбит десантным кораблем USS Boxer, так как летательный аппарат продолжал движение к кораблю, игнорируя предупреждения.

"Беспилотник был немедленно уничтожен", – сказал Трамп.

В последнее время отношения между Вашингтоном и Тегераном и без того значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

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