Волкер назвал условие обмена санкций против РФ

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины отметил, что санкции уже имеют эффект, хотя пока "не изменили фундаментально политику России относительно Крыма и Донбасса"

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что санкции США в отношении РФ будут действовать, пока Россия не предложит меры для достижения мира на Донбассе и не начнет сотрудничать с целью поиска соответствующего решения.

"У нас сейчас есть много пакетов санкций против России, связанных с отравлением Скрипалей, с ситуацией в Украине, с нарушением прав людей. Мы хотим показать России, что ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложением относительно улучшения ситуации, для достижения мира. А до этого мы будем слой за слоем применять следующие санкции к России, пока она не начнет сотрудничать для поиска решения", - сказал Волкер в интервью телеканалу "Прямой" в среду.

Он отметил, что санкции уже имеют эффект, хотя пока "не изменили фундаментально политику России относительно Крыма и Донбасса". "Но я знаю, что они создают давление и есть пожелание с российской стороны, чтобы эти санкции каким-то образом снять", – сказал спецпредставитель.

По его словам, если РФ будет согласна на имплементацию пунктов Минских договоренностей, – "только тогда можно будет говорить об их отмене", а в противном случае санкции будут лишь усиливаться.

На вопрос о том, не намерен ли Волкер уходить со своей должности, он ответил отрицательно: "Четко хотел бы заявить, что нет планов что-то менять".

Накануне Курт Волкер заявил, что политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций была неожиданной для Кремля.

Как сообщалось, Госдепартамент США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе отметили, что санкции вступят в силу "примерно 22 августа". Сайт "Сегодня" разобрался, какие именно ограничения США планируют ввести и как на это отреагировали в России.

Ранее Волкер заявил, что Россия пытается скрыть от мира катастрофу, которую создала на Донбассе.

Напомним, спецпредставитель США также заявлял, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от решения России по допуску миротворцев ООН на восток Украины – без ее согласия войну закончить не получится.