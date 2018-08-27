Волкер объяснил, зачем США вводят санкции против России "слой за слоем"

Как администрация президента США Дональда Трампа, так и Конгресс США предпринимают шаги с целью усиления давления на Россию. Об этом на фоне введения новый санкций против России за "дело Скрипалей" заявил Курт Волкер, передает Украинская Служба "Голоса Америки".

"Я убежден, что давление (на Россию. – ГА) будет расти, – отметил спецпредставитель США по вопросам Украины. – Вы видели это и от администрации США – каждые несколько месяцев вводятся новые санкции из-за того, что Россия не достигает прогресса ни по каким вопросам, с которых мы выразили свою обеспокоенность. Это включает Сирию. Это включает Украины. Это включает соблюдение прав человека, дело Скрипаля".

Санкции будут усиливаться, если Россия не изменит свое поведение, говорит Волкер.

"Мы вводим санкции слой за слоем. Вы также видите инициативы от Конгресса. К этому побуждает и поведение России, как и желание продолжать давить на администрацию. Видно, что происходит движение с обеих сторон. Оно продлится", – подчеркнул американский чиновник.

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, США ввели санкции против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия. Эти санкции будут накладываться в два этапа, причем второй этап запланирован на осень и предполагается, что он будет очень жестким.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.