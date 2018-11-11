Волкер перечислил главные нарушения Кремлем Минских соглашений с 2014 года

Сегодня, 16:29

Спецпредставитель США по Украине навел семь фактов 

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Россия вместо выполнения Минских соглашений продолжает поставлять оружие на Донбасс, финансирует боевиков и проводит "выборы". Об этом написал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия финансирует так называемых лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", – подчеркнул Волкер.

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По его словам, США ставят себе за цель помочь людям на Востоке Украины.

"Цель США на востоке Украины – помочь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить ее обещания", – говорится в сообщении спецпредставителя США по Украине.

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Курт Волкер также навел семь фактов невыполнения Россией Минских соглашений, отметив, что она "блокирует дипломатический процесс".

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Ранее Волкер заверил, что ни США, ни Европа никогда не признают фейковые выборы, введенные Россией на оккупированных ею территориях Донбасса.
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