Волкер перечислил главные нарушения Кремлем Минских соглашений с 2014 года

Россия вместо выполнения Минских соглашений продолжает поставлять оружие на Донбасс, финансирует боевиков и проводит "выборы". Об этом написал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия финансирует так называемых лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", – подчеркнул Волкер.

По его словам, США ставят себе за цель помочь людям на Востоке Украины.

"Цель США на востоке Украины – помочь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить ее обещания", – говорится в сообщении спецпредставителя США по Украине.

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Курт Волкер также навел семь фактов невыполнения Россией Минских соглашений, отметив, что она "блокирует дипломатический процесс".

Ранее Волкер заверил, что ни США, ни Европа никогда не признают фейковые выборы, введенные Россией на оккупированных ею территориях Донбасса.