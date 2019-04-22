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Волкер поблагодарил Порошенко за руководство Украиной в чрезвычайно трудное время

Сегодня, 05:18

Волкер высоко оценил Порошенко за принятие воли украинского народа

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: AFP

Специальный представитель Департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал принятие действующим президентом Петром Порошенко результатов второго тура выборов. Об этом он написал в Twitter

"Мы высоко оцениваем Петра Порошенко за его мужество вести Украину из-за чрезвычайно трудное время, по его преданность демократическим институтам Украины и за принятие воли украинского народа", – отметил спецпредставитель США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, который лидирует на выборах, пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности. 

Как известно, официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины. 

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.


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Источник:

Интерфакс-Украина

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