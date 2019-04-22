Волкер поблагодарил Порошенко за руководство Украиной в чрезвычайно трудное время
Волкер высоко оценил Порошенко за принятие воли украинского народа
Специальный представитель Департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал принятие действующим президентом Петром Порошенко результатов второго тура выборов. Об этом он написал в Twitter
"Мы высоко оцениваем Петра Порошенко за его мужество вести Украину из-за чрезвычайно трудное время, по его преданность демократическим институтам Украины и за принятие воли украинского народа", – отметил спецпредставитель США.
Напомним, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, который лидирует на выборах, пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.
Как известно, официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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