Волкер рассказал, когда может состояться встреча в Нормандском формате
Для встречи необходимо согласие не только со стороны Украины, но и со стороны России, отметил американский дипломат
Новая встреча в Нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться уже в июле, однако в настоящий момент каких-либо конкретных договоренностей на этот счет нет. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"Были дискуссии о возможности встречи в нормандском формате, возможно, уже в июле, я не думаю, что что-либо пока было запланировано. И для этого, конечно, необходимо согласие не только со стороны Украины, но и со стороны России", - сказал он.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль выступает за саммит в "Нормандском формате" после того, как Киев определится со своими подходами.
Ранее представитель Госдепа прокомментировала планы новоизбранного президента подключить США к Нормандскому формату.
Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель активизацию усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.
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