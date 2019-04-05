Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Волкер: Россия продолжит испытывать на прочность любого президента Украины

Сегодня, 11:38

Волкер напомнил, что Россия прибегает к любой пропаганде и кибератакам

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: Getty Images
Волкер: Россия продолжит испытывать на прочность любого президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/63e/e4b/5c763ee4bc793.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/63e/e4b/5c763ee4bc793.jpg США Волкер напомнил, что Россия прибегает к любой пропаганде и кибератакам

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что Российская Федерация продолжит испытывать на прочность любого президента Украины. Об этом Волкер сказал в интервью для американской службы общественного вещания PBS.

"Я думаю, мы можем предполагать, основываясь на поведении России до сих пор, что она продолжит испытывать (на прочность) любого, кто станет президентом Украины", – заявил Волкер.

Он напомнил, что Россия совершила вторжение в Украину и захватила часть ее территории, не останавливает боевые действия, прибегает к любой пропаганде и кибератакам.

"Полный набор инструментов наблюдается в Украине", – подчеркнул Волкер.

Также спецпредставитель США заявил, что Россия пытается манипулировать выборами в Украине. Вместе с тем он сомневается, что действия России повлияли на первый тур президентских выборов в Украине.

"Я не уверен, что они повлияют и во втором раунде", – заявил Волкер.

Ранее, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Волкер отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, США, Украина, Волкер

Вы сейчас просматриваете новость " Волкер: Россия продолжит испытывать на прочность любого президента Украины". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США рассказали, с кем из кандидатов в президенты Украины готовы сотрудничать

Вчера, 16:05

ВСША подчеркнули, что поддерживают принципы, а не личности

НАТО согласовала меры повышения поддержки Украины – Столтенберг

Вчера, 18:42

Речь идет о подготовке военно-морских сил и береговой охраны, портовых визитов и учений

В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала повседневный образ

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

УПЦ собирает внеочередное заседание синода

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

Воспитание королей: что можно и что нельзя Джорджу и Шарлотте

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки

Актрисы Сomedy Women и их вторые половинки
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

7 причесок, которые сделают вас моложе

Какие ноги. Ирина Шейк в мини-шортах на модном показе