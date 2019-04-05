Волкер: Россия продолжит испытывать на прочность любого президента Украины
Волкер напомнил, что Россия прибегает к любой пропаганде и кибератакам
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что Российская Федерация продолжит испытывать на прочность любого президента Украины. Об этом Волкер сказал в интервью для американской службы общественного вещания PBS.
"Я думаю, мы можем предполагать, основываясь на поведении России до сих пор, что она продолжит испытывать (на прочность) любого, кто станет президентом Украины", – заявил Волкер.
Он напомнил, что Россия совершила вторжение в Украину и захватила часть ее территории, не останавливает боевые действия, прибегает к любой пропаганде и кибератакам.
"Полный набор инструментов наблюдается в Украине", – подчеркнул Волкер.
Также спецпредставитель США заявил, что Россия пытается манипулировать выборами в Украине. Вместе с тем он сомневается, что действия России повлияли на первый тур президентских выборов в Украине.
"Я не уверен, что они повлияют и во втором раунде", – заявил Волкер.
Ранее, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах.
Волкер отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.
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