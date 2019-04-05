Волкер: Россия продолжит испытывать на прочность любого президента Украины

Волкер напомнил, что Россия прибегает к любой пропаганде и кибератакам

Курт Волкер. Фото: Getty Images

Волкер: Россия продолжит испытывать на прочность любого президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/63e/e4b/5c763ee4bc793.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/63e/e4b/5c763ee4bc793.jpg 2019-04-05T11:38:43+03:00 США Волкер напомнил, что Россия прибегает к любой пропаганде и кибератакам

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что Российская Федерация продолжит испытывать на прочность любого президента Украины. Об этом Волкер сказал в интервью для американской службы общественного вещания PBS.

"Я думаю, мы можем предполагать, основываясь на поведении России до сих пор, что она продолжит испытывать (на прочность) любого, кто станет президентом Украины", – заявил Волкер.

Он напомнил, что Россия совершила вторжение в Украину и захватила часть ее территории, не останавливает боевые действия, прибегает к любой пропаганде и кибератакам.

"Полный набор инструментов наблюдается в Украине", – подчеркнул Волкер.

Также спецпредставитель США заявил, что Россия пытается манипулировать выборами в Украине. Вместе с тем он сомневается, что действия России повлияли на первый тур президентских выборов в Украине.

"Я не уверен, что они повлияют и во втором раунде", – заявил Волкер.

Ранее, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Волкер отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

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