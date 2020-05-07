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ВОЗ подверглась масштабным кибератакам: за кого выдавали себя хакеры

7 мая, 22:56

Елена Кузьмич

Киберпреступники выдавали себя за журналистов

Всемирная организация здравоохранения, которая раньше назвала одно из лучших средств борьбы с коронавирусом, с начала апреля 2020 года подверглась нескольким кибератакам, хакеры отправляли сотрудникам фишинговые письма. Об этом сообщило Bloomberg.

Киберпреступники выдавали себя за журналистов или сотрудников исследовательских организаций. Из-за этого некоторые письма в ВОЗ были составлены в форме запросов на интервью или в виде новостной рассылки о коронавирусе.

А также они содержали ссылки, при переходе по которым на компьютеры пользователей могло быть установлено вредоносное программное обеспечение.

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Эксперты считают, что за атаками могли стоять хакерские группировки, связанные с властями Ирана.

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Заметим, что организация в прошлом неоднократно подвергалась кибератакам. Но им не удалось получить доступ к системам ВОЗ.

Ранее ВОЗ сообщала, чтоиз-за коронавируса число кибератак увеличилось в пять раз. Например, участились случаи рассылок электронных писем от имени организации с призывами жертвовать средства якобы в фонд по борьбе с коронавирусом.

ВОЗ подчеркнула, что работает над усилением безопасности своих систем.

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письма хакер ВОЗ коронавирус

Источник: ТАСС

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