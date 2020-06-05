Вопрос Украины мог расколоть американское общество – бывший посол США

Вопрос Украины грозил расколоть американское общество в конце прошлого года и был большой проблемой, однако, это не помешало увеличить военную помощь Украине и ввести санкции против "Северного потока-2". Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил посол Соединенных Штатов в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст.
"Даже в самые худшие времена двухпартийная поддержка американских интересов в Украине была действенной", - сказал он.
"Сегодня угроза не такая, какой она была, скажем, 6 месяцев назад, но она все еще остается реальной, поскольку приближаются президентские выборы и бывший вице-президент Байден, вероятно, будет кандидатом от Демократической партии. Поэтому у заинтересованных лиц есть мотив для дальнейшего раздувания фальшивого нарратива относительно его действий в Украине", – подчеркнул Джон Хербст.
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По его мнению, такие попытки будут продолжаться, и это опасно.
"Но я думаю, их удастся сдержать, поскольку есть понимание того, что источник, а скорее источники фальшивого нарратива в Украине являются коррумпированными, пророссийскими, а в некоторых случаях просто российскими", - сказал Хербст.
"Вот почему так называемый "скандал с пленками", вокруг которого так много маниакального внимания в Украине, не получил серьезного отклика в Соединенных Штатах. Здесь понимают, что этот так называемый скандал в Украине был запущен нечестивым союзом Кремля, определенными коррумпированными лицами в Украине, которые не хотят реформ, и приверженными к Кремлю силами в Украине. Ни эти люди, ни их интересы не являются легитимными. И это хорошо понимают в Америке. Поэтому я относительно уверен, но только относительно, что проблему использования Украины как инструмента раздора в США удастся сдержать", – резюмировал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал не втягивать Украину в американские выборы из-за скандала с обнародованием записи разговора пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.
Тем не менее Порошенко вызывают на допрос из-за записи разговора с Байденом.
Смотрите также видео, как Порошенко не явился на прошлый допрос и пошел в музей на выставку своих картин:
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