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Воры притворились покупателями: видео дерзкого ограбления в США

27 августа, 16:05

Изобретательные налетчики вынесли из ювелирного магазина в Нью-Йорке драгоценностей на 4 млн долларов

Дерзкое ограбление произошло в "бриллиантовом" квартале Манхэттена, где этим летом произошла стрельба: в самом сердце Нью-Йорка посреди бела дня трое мужчин обобрали ювелирный магазин.

Вооруженные грабители пришли в популярный среди рэперов бутик и, сперва притворившись клиентами, уложили на пол и связали работников магазина.

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Товар с витрин просто сгребали в мешок. Всего украли драгоценностей на четыре миллиона долларов. Полиции известны лица воров – преступники даже не пытались прятаться от камер, и теперь злоумышленников объявили в розыск.

Во время ограбления никто не пострадал.

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Напомним, ранее в штате Нью-Йорк гражданку Украины Алену Каличенко приговорили к 20 годам тюрьмы. Женщину признали виновной в сексуальной эксплуатации ребенка и изготовлении детской порнографии.

Кроме того, мы писали об авиакатастрофе на Манхэттене, в ходе которой вертолет Agusta потерпел крушение во время неудачной посадки на вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building.

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Источник: Сегодня

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