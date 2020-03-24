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Война с коронавирусом в США: Трамп подписал указ о недопустимости взвинчивания цен

24 марта, 01:14

Елена Кузьмич

«Мы не позволим тем, кто взвинчивает цены, навредить благосостоянию США в этот час», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ о недопустимости необоснованного роста цен в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Президент США Дональд Трамп подписал указ о противодействии взвинчиванию цен на необходимые товары в нашей войне с коронавирусом. Это посылает ясный сигнал о том, что мы не позволим тем, кто взвинчивает цены, навредить благосостоянию США в этот час", — говорится в распространенном сообщении в Twitter.

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По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 42,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 579 человек.

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Ранее сообщалось, что в США молодежь не воспринимает угрозу коронавируса достаточно серьезно, из-за этого растет число заражений.

Также в США решают, как помочь тем, кто пострадает от вынужденных ограничительных мер, направленных на снижение распространения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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цены США коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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