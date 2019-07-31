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Война США и Ирана: эксперт рассказал, к чему склоняется Трамп Виталий Рябошапка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-07-31T08:30:00+03:00 США Ключевые союзники США не готовы к полномасштабной войне на Ближнем востоке

Противостояние Вашингтона и Тегерана зашло в глухой угол. После того, как в мае 2018 года США вышли из ядерной сделки, противостояние нарастало с каждым днем. По мнению эксперта Александра Мусиенко, противостояние будет продолжаться, причем стороны будут повышать ставки, пока кто-то не пойдет на уступки.

"Что касается войны, то теоретически она возможна. Но я не думаю, что на сегодня США могли бы пойти на такой шаг. Это было бы алогично со стороны Трампа, который выводит свои войска из Сирии, других горячих точек. И потом, Иран – большая страна с сильной армией. Просто там не будет. Но главное – какую цель ставят перед собой американцы? Зачем война? Чтобы сбросить режим? Сомнительно. Конечная цель в том, чтобы снять риски, связанные с ядерной программой Ирана. Этого можно достигнуть и без войны, вынудив Иран пойти на уступки", – отмечает эксперт.

Не готовы к полномасштабной войне в регионе и ключевые союзники США.

"В Саудовской Аравии есть часть элит во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, которая, конечно, хочет максимально изолировать Иран. Для них идеальным сценарием было бы, чтобы по Ирану был нанесен удар, который бы его ослабил, но вместе с тем не привел бы к широкомасштабным боевым действиям в регионе, – говорит Илья Куса. – С другой стороны, там есть внутренняя оппозиция, которая хоть и негативно относится к Ирану, но выступает против войны. Они полагают, что в случае войны первыми пострадают монархии Персидского залива. Потому у саудитов нет консенсуса по это поводу. Они больше смотрят на США и иногда немножко их подстегивают. Но, я думаю, когда придет "час Х", они не будут что-либо делать. Они не готовы к войне", – говорит эксперт.

Как известно,обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. В первую очередь из-за все более обостряющихся взаимоотношений Ирана и США.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Принуждение к переговорам: США и Иран в шаге от большой войны".

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