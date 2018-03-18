Войска США готовятся к новым боям с российскими наемниками в Сирии – американский генерал

Сегодня, 06:57

Американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям

Российский военный в Сирии. Фото: AFP
Российский военный в Сирии. Фото: AFP

Войска США, которые отразили нападение русских наемников, готовятся к новым атакам. Там опасаются, что после разгрома наемников ПВК "Вагнер" могут возникнуть новые столкновения. Об этом в интервью NBC рассказал руководитель операциями возглавляемой США антиисламской государственной коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.

Он рассказал, что американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям. "Их артиллерийские снаряды могут приземлиться и убить американцев, и поэтому мы продолжаем готовить нашу оборону", – рассказал Брага.

Генерал также подтвердил, что 7 февраля во время атаки среди проасадовських сил находились российские наемники.

Кроме того, генерал отметил, что, действительно, в нападении погибло от 200 до 300 наемников, нанятых российской контрактной фирмой, как и сообщали ранее СМИ. Это "близко к нашим оценкам", – сказал он в первом публичном заявлении официального представителя США, подтвердив, что наемники из России приняли участие в шестичасовом противостоянии.

Напомним, в ночь с 7-го на 8-е февраля колонна российских наемников, усиленная бронетехникой и дивизионной артиллерией, осуществила попытку захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако спецназ США вступил с ними в бой, вызвав при этом артиллерию и авиацию.

"Вагнер" – российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованными приказами президента России.

Накануне начальник Генштаба армии РФ предостерег США от ракетного удара по Дамаску.

Напомним, США выразили готовность нанести удары по группировкам режима Асада, которые при поддержке России и Ирана уничтожают мирное население в Восточной Гуте, если Совет Безопасности ООН снова не сможет обеспечить режим прекращения огня в этом регионе. С соответствующим заявлением выступила в понедельник на заседании СБ ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли.

По данным организации Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в Восточной Гуте за три недели погибли более тысячи мирных жителей.

Наблюдатели сообщают, что за последние три недели было убито 1099 человек, включая 227 детей. Кроме этого, более 4,3 тысячи человек были ранены.
Сирия, США, бой, американцы, вагнер, ЧВК Вагнера
Источник:

24tv.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP Война в Сирии

Очередной авиаудар по Идлибу унес жизни еще четырех человек

Вчера, 18:44

Ранения получили шесть мирных жителей

Другие страны

фото AFP

Жертвами авиаудара в Восточной Гуте стали более 60 человек

16 Марта, 23:31

Еще сотни человек получили ранения
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Из Восточной Гуты массово бегут местные жители

14 Марта, 12:45

За последние несколько дней из города вывели несколько сотен человек

Другие страны

Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru

Турция сообщила о важном военном успехе в Сирии

13 Марта, 12:43

Подконтрольный курдам Африн оказался в окружении турецких войск

США

фото AFP

США грозят ударить по Асаду

12 Марта, 23:20

Американская делегация распространила среди членов Совбеза проект резолюции с требованием объявить немедленное введение режима прекращения огня

Другие страны

Война продолжается. Фото: AFP

"Бойня" в Восточной Гуте: повстанцы договорились с россиянами об эвакуации

12 Марта, 14:48

В заявлении говорится, что эвакуация раненых будет происходить поэтапно, однако не упоминается о том, кто именно подпадает под эвакуацию
Загрузка...