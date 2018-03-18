Войска США готовятся к новым боям с российскими наемниками в Сирии – американский генерал

Американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям

Войска США, которые отразили нападение русских наемников, готовятся к новым атакам. Там опасаются, что после разгрома наемников ПВК "Вагнер" могут возникнуть новые столкновения. Об этом в интервью NBC рассказал руководитель операциями возглавляемой США антиисламской государственной коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.

Он рассказал, что американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям. "Их артиллерийские снаряды могут приземлиться и убить американцев, и поэтому мы продолжаем готовить нашу оборону", – рассказал Брага.

Генерал также подтвердил, что 7 февраля во время атаки среди проасадовських сил находились российские наемники.

Кроме того, генерал отметил, что, действительно, в нападении погибло от 200 до 300 наемников, нанятых российской контрактной фирмой, как и сообщали ранее СМИ. Это "близко к нашим оценкам", – сказал он в первом публичном заявлении официального представителя США, подтвердив, что наемники из России приняли участие в шестичасовом противостоянии.

Напомним, в ночь с 7-го на 8-е февраля колонна российских наемников, усиленная бронетехникой и дивизионной артиллерией, осуществила попытку захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако спецназ США вступил с ними в бой, вызвав при этом артиллерию и авиацию.

"Вагнер" – российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованными приказами президента России.

Накануне начальник Генштаба армии РФ предостерег США от ракетного удара по Дамаску.

Напомним, США выразили готовность нанести удары по группировкам режима Асада, которые при поддержке России и Ирана уничтожают мирное население в Восточной Гуте, если Совет Безопасности ООН снова не сможет обеспечить режим прекращения огня в этом регионе. С соответствующим заявлением выступила в понедельник на заседании СБ ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли.

По данным организации Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в Восточной Гуте за три недели погибли более тысячи мирных жителей.

Наблюдатели сообщают, что за последние три недели было убито 1099 человек, включая 227 детей. Кроме этого, более 4,3 тысячи человек были ранены.



