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ВОЗ была китайской марионеткой – Трамп

16 июня, 00:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Трамп считает, что ВОЗ была большим разочарованием для всего мира

Американский президент Дональд Трамп не будет пересматривать свое решение о выходе США из состава Всемирной организации здравоохранения, хотя представители последней заявили, что Америка пока палец о палец не ударила для выхода.

"ВОЗ была большим разочарованием для всего мира. В течение многих лет мы, как вы знаете, платили намного больше, чем кто-либо еще. А они были марионеткой Китая. Так что нет, я не пересматриваю решение, если только они (чиновники ВОЗ — Ред.) не наведут у себя порядок. И я не уверен, что на данном этапе они на это способны", – заметил Трамп.

Он считает, что, к сожалению, лишь через годы они смогут это сделать, но это (деятельность ВОЗ — Ред.) была катастрофой", — добавил Трамп.

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Напомним, что ранееТрамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. Американский лидер обвинил ВОЗ в том, что она оказалась под полным контролем Китая. Он считает, что власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

Ранее Вашингтон предупреждал, что прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в ней.

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Китай США выход ВОЗ Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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