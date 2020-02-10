Возле Белого дома задержали мужчину, который пришел "убить Трампа"

У мужчины обнаружили нож и пустую кобуру от пистолета на правом бедре

/ Фото: Getty Images

Полиция города Вашингтон задержала вблизи Белого дома жителя Флориды, который признался, что приехал в город для убийства президента страны Дональда Трампа, на территорию резиденции которого ранеепытался прорваться внедорожник.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Я здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня с собой нож для этого", - заявил 25-летний Роджер Хеджпет.

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Его арестовали после того, как он рассказал агентам Секретной службы США, что пришел убить президента. У мужчины обнаружили нож и пустую кобуру от пистолета на правом бедре.

Хедгпета взяли под стражу, а также конфисковали его автомобиль. Полиция описывает его как "потерянного человека, которому необходима помощь психиатра". О мотивах поступка ничего не сообщается.

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Напомним, в прошлом году в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Кроме того, полиция задержала мужчину возле Белого дома, который намеревался встретиться с высокопоставленными чиновниками из Пентагона, – у него нашли целый арсенал оружия.

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