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Возможен теракт: подробности стрельбы на авиабазе в Техасе

22 мая, 14:36

Станислав Кожемякин

Мужчина, который напал на базу ВМС Корпус-Кристи, оказался сирийского происхождения

В инциденте на военной базе Корпус-Кристи в СШАобнаружили признаки терроризма.

Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований США на следующий день после того, как неизвестный мужчина открыл огонь на военно-морском аэродроме в Техасе, где проходит обучение американских пилотов.

Ссылаясь на собственные источники, CNN сообщает, что стрелком оказался 20-летний Адам Алсахли.

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Утром 21 мая он на автомобиле врезался в заграждение перед авиабазой, после чего открыл огонь, попав при этом в военнослужащую ВМС при входе – морячка была в бронежилете, который смягчил выстрел. После инцидента ей даже не понадобилась госпитализация.

При этом она сумела активировать шлагбаум и предотвратила проникновение злоумышленника на базу. Нападавший в результате перестрелки был ранен и впоследствии скончался.

"Предварительное расследование, которое правоохранительные органы провели в отношении стрелка, определило его как жителя США, который родился в Сирии, и, вероятно, является сторонником салафитско-джихадистской идеологии", – сообщают на телеканале.

Согласно основной версии следования, на атаку Алсахли вдохновила прошлогодняя стрельба на авиабазе ВМС Пенсакола во Флориде.

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Напомним, в декабре прошлого года стрельба произошла на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор. Жертвами случившегося стали два человека и еще несколько были ранены.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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США стрельба расстрел техас ВМС США авиабаза

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