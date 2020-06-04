"Возможность пробудиться": Обама поддержал протесты в США

Массовые протесты в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после смерти афроамериканца, дают людям возможность "пробудиться" и изменить Америку. Об этом заявил бывший президент США Барак Обама, передает Reuters.

"В некотором смысле, какими бы трагичными ни были эти последние несколько недель, какими бы сложными, страшными и неуверенными они были, они также стали невероятной возможностью для людей пробудиться … Это дает возможность всем вместе бороться, менять Америку и заставлять ее реализовывать свои лучшие идеалы", - заявил Обама.

Он также напрямую обратился к молодым цветным американцам, сказав им: "я хочу, чтобы вы знали, что вы имеете значение, я хочу, чтобы вы знали, что ваши жизни имеют значение, что ваши мечты имеют значение".

Заявление Обамы по поводу протестов в США. Источник: Reuters

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Как известно, афроамериканец Джордж Флойд погиб после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Его смерть спровоцировала масштабные протесты и беспорядки в США.

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В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, на данный момент задействованы 20,4 тыс. бойцов в 28 штатах и столичном округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Президент США Дональд Трамп обьяснил, когда может задействовать войска для устранения беспорядков в стране.

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