"Впечатлен от встречи": американский сенатор рассказал об откровенном разговоре с Зеленским

Портман назвал беседу с украинским президентом продуктивной

Фото: Сегодня

Американский сенатор Роберт Портман (республиканец от штата Огайо – ред.) рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 30 мая в Киеве. Впечатлениями американский политик поделился во время выступления в Сенате.

В частности, Портман положительно отозвался о Зеленском и отметил, что "впечатлен от встречи" с ним. Также он назвал беседу продуктивной.

"Он откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять семена раздора среди жителей Донбасса. Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей", – рассказал сенатор.

Также он рассказал о своей беседе с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

"У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", — добавил Портман.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Брюссель поговорил со старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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