"Впечатлен от встречи": американский сенатор рассказал об откровенном разговоре с Зеленским
Портман назвал беседу с украинским президентом продуктивной
Американский сенатор Роберт Портман (республиканец от штата Огайо – ред.) рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 30 мая в Киеве. Впечатлениями американский политик поделился во время выступления в Сенате.
В частности, Портман положительно отозвался о Зеленском и отметил, что "впечатлен от встречи" с ним. Также он назвал беседу продуктивной.
"Он откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять семена раздора среди жителей Донбасса. Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей", – рассказал сенатор.
Также он рассказал о своей беседе с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.
"У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", — добавил Портман.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Брюссель поговорил со старшим советником президента США Джаредом Кушнером.
Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.
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