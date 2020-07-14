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Впервые за 17 лет: в США возобновили казни на федеральном уровне

14 июля, 18:38

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Ночью первому из пяти осужденных к высшей мере наказания ввели смертельную инъекцию

В США провели первую с 2003 года казнь преступника, осужденного на федеральном уровне – 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, которого приговорили к казни еще в 2004 году и должны были привести приговор в исполнение еще в прошлом месяце.

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Как сообщает CNN, приговор был приведен в действие путем смертельной инъекции в 2 часа утра 14 июля (по местному времени) в тюрьме города Терре-Хот, штат Индиана.

"Я этого не делал. Я сделал много ошибок в своей жизни, но я не убийца. Вы убиваете невиновного", – приводит издание последние слова осужденного перед казнью.

Перед этим Верховный суд США с минимальным перевесом в один голос признал законными казни осужденных на федеральном уровне, постановив, что "исполнение смертных приговоров может продолжаться, как это и было запланировано".

Таким образом, был отменен запрет окружного суда столичного округа Колумбия на приведение смертной казни на федеральном уровне.

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Ли был признан виновным в убийстве семьи из трех человек, но приведение в исполнение его приговора неоднократно переносили. Недавно генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что вскоре ожидаются казни еще четырех осужденных.

Стоит отметить, что, несмотря на неофициальный мораторий на применение смертельных инъекций, в ряде штатов высшая мера наказания продолжала применяться.

Напомним, что решение насчет казни приговоренных преступников было принято еще в прошлом году.

Также смотрите сюжет об ажиотаже, который произвела вакансия палача на Шри-Ланке:

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США казнь преступники

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