Впервые за 300 лет: студентку Йельского университета отчислили за взятку
Членов семьи девушки обвинили в том, что они заплатили 1,2 млн долларов за ее зачисление по квотам для спортсменов
Руководство одного из самых престижных вузов планет – Йельского университета – впервые за свою более чем трехсотлетнюю историю отменил зачисление студентки, которую якобы приняли за взятку.
Членов семьи девушки обвинили в том, что они заплатили за ее зачисление 1,2 млн долларов.
В частности, одним из обвиняемых выступает тренер женской команды по футболу Руди Мередит, который благодаря квотам для спортсменов одобрил по мошеннической схеме зачисление двух абитуриенток, одной из которых в итоге отказали. Ее имя не разглашается.
Имя зачисленной студентки также не разглашается, однако известно, что ее родные заплатили организатору преступной схемы Рику Сингеру 1,2 млн, из которых Мередит получил 400 тыс.
В прошлом году агенты ФБР задержали Мередита с поличным – когда он требовал взятку в 450 тыс. долларов у другого студента.
В Йельском университете уже заявил о начале внутреннего расследования произошедшего.
Напомним, что скандал с коррупцией в Лиге плюща – самых престижных университетах США – вспыхнул ранее в этом году. Его фигурантами стали руководители частных и общественных компаний, успешные инвесторы, две известные актрисы, знаменитый модный дизайнер и директор международной юридической фирмы.
Мы также писали, что в Киеве разоблачили в систематическом получении взяток ректора одного из высших учебных заведений Киева.
Кроме того, сообщалось, что СБУ задержала одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности за взятку
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Впервые за 300 лет: студентку Йельского университета отчислили за взятку". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вымогал тысячу долларов США: в Ровно на взятке погорел врач
За эти деньги он обещал мужчине помочь "откосить" от военной службы
Руководитель крупного львовского вуза погорел на крупной взятке
Сотрудник Львовского университета безопасности жизнедеятельности требовал 83 тысячи за трудоустройство
В Запорожье преподаватель военной кафедры попался на взятке
Взяточник предлагал "пройти" сборы за четыре тысячи гривен
Студенты митингуют под зданием КПИ против коррупции в вузе
Протестующие выступают против руководства университета