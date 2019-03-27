Впервые за 300 лет: студентку Йельского университета отчислили за взятку

Членов семьи девушки обвинили в том, что они заплатили 1,2 млн долларов за ее зачисление по квотам для спортсменов

Йельский университет. Фото: Pixabay

Впервые за 300 лет: студентку Йельского университета отчислили за взятку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b64/864/5c9b64864d413.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b64/864/5c9b64864d413.jpg 2019-03-27T13:55:32+02:00 США Членов семьи девушки обвинили в том, что они заплатили 1,2 млн долларов за ее зачисление по квотам для спортсменов

Руководство одного из самых престижных вузов планет – Йельского университета – впервые за свою более чем трехсотлетнюю историю отменил зачисление студентки, которую якобы приняли за взятку.

Членов семьи девушки обвинили в том, что они заплатили за ее зачисление 1,2 млн долларов.

В частности, одним из обвиняемых выступает тренер женской команды по футболу Руди Мередит, который благодаря квотам для спортсменов одобрил по мошеннической схеме зачисление двух абитуриенток, одной из которых в итоге отказали. Ее имя не разглашается.

Имя зачисленной студентки также не разглашается, однако известно, что ее родные заплатили организатору преступной схемы Рику Сингеру 1,2 млн, из которых Мередит получил 400 тыс.

В прошлом году агенты ФБР задержали Мередита с поличным – когда он требовал взятку в 450 тыс. долларов у другого студента.

В Йельском университете уже заявил о начале внутреннего расследования произошедшего.

Напомним, что скандал с коррупцией в Лиге плюща – самых престижных университетах США – вспыхнул ранее в этом году. Его фигурантами стали руководители частных и общественных компаний, успешные инвесторы, две известные актрисы, знаменитый модный дизайнер и директор международной юридической фирмы.

Кроме того, сообщалось, что СБУ задержала одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности за взятку

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