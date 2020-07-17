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Впервые за много лет: в США зафиксировали заражение бубонной чумой

17 июля, 23:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Пациент выздоровел

Случай заражения бубонной чумой впервые с 2015 года зафиксирован в штате Колорадо. Об этом сообщает Fox News.

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Представители департамента здравоохранения штата считают, что заражение произошло в результате контакта с белками.

"У пациента обнаружена первично-септическая чума в крови, которая не может передаваться другим людям. Пациент выздоровел, новых случаев заражения не выявлено", – говорится в сообщении.

Как отметила руководитель ветеринарной службы штата Дженнифер Хаус, "случаи заболевания чумой наблюдаются в штате Колорадо по крайней мере с 1940-х годов, случаи заражения от диких грызунов отмечаются практически ежегодно". Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, рвоту, они проявляются в течение недели после заражения. В случае ранней диагностики чума поддается лечению с помощью антибиотиков, отметила телекомпания.

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Органы власти имеют разработанные заранее планы реагирования на случаи возникновения чумы, эти планы включают порядок применения антибиотиков, а эффективность этих планов периодически проверяют во время специальных учений.

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С начала прошлого века в США было зарегистрировано около тысячи случаев заболевания чумой.

Бубонная чума атакует. Коронавирус может заменить новая пандемия?

В нынешнем году случаи заражения людей бубонной чумой были зарегистрированы в Китае и Монголии. Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в начале июля объявили режим повышенной эпидемической опасности после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. На этой неделе в Монголии сообщилио смерти от бубонной чумы 15-летнего подростка.

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США чума белка бубонная чума

Источник: ТАСС

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