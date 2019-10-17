Временный поверенный в делах США в Украине даст показания в Конгрессе

Конгресс США / Фото: AFP

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор покинул Киев, чтобы дать показания демократам в нижней палате Конгресса в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания АВС.

По ее данным, демократы в Палате представителей направили Тейлору повестку с просьбой явиться на заседание 17 октября. Законодатели считают этого американского дипломата ключевым свидетелем, способным пролить свет на обстоятельства телефонного разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, затрагивавших, в том числе расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер предоставил в распоряжение демократов в Конгрессе СМС-переписку с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлэндом и Тейлором. У этих высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не было единого понимания того, что Трамп был против увязывания вопроса оказания Украине помощи с согласием Киева помогать расследовать деятельность Хантера Байдена.

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"Как я уже говорил по телефону, будет сумасшествием задерживать выделение помощи в области безопасности, чтобы помогать тем самым политической кампании", — цитировал телеканал Fox News Channel Тейлора. "Билл, я считаю, что ты не прав в отношении истинных намерений президента Трампа. Президент высказался совершенно ясно: никаких баш на баш. Президент старается выяснить, собирается ли Украина идти по пути транспарентности и реформ, которые обещал президент Зеленский во время предвыборной кампании", — ответил Сондлэнд.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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