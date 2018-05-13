"Все равно умирает": советница Трампа "пошутила" над Маккейном

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Как известно – у сенатора агрессивная форма рака мозга

Фото: администрация президента Украины
Фото: администрация президента Украины

Помощник президента США Келли Сэдлер на одном из внутренних совещаний в Белом доме, в котором шла речь о новой главе ЦРУ Джине Хаспел, сказала, что точка зрения сенатора Маккейна не имеет значения, поскольку он "всё равно умирает", сообщает CNN.

По данным телеканала, позже она извинилась перед дочерью Маккейна за свои слова. Как известно,в 2017 году у Маккейна обнаружили агрессивную форму рака мозга. Он выступал против кандидатуры Хаспел из-за её предполагаемого участия в программе пыток.

Напомним, в июне 2017 Джон Маккейн перенес операцию по удалению тромба над левым глазом. После этого у него была диагностирована агрессивная форма рака.

В декабре 2017 года сенатор США вновь попал в больницу

Джон Маккейн утверждал, что в борьбе с раком врачи дают ему "очень плохой прогноз"Он отметил что у него есть "чувство страха того, что произойдет", но благодарен за то, что прожил "замечательную жизнь".

Отметим, Маккейн относится к числу тех сенаторов, которые выступают с наиболее жесткой критикой в отношении России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции.
США, ЦРУ, рак, маккейн

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