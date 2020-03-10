Вспышка коронавируса: Трамп хочет отменить налог на зарплату из-за новой пневмонии

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность снижения налога на заработную плату американцев на постоянной основе либо его отмену до конца года в качестве налоговых послаблений с целью смягчения последствий распространения коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Это американский президент предложил сенаторам-республиканцам на закрытой встрече в Конгрессе США.

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Они обсуждали предложения по повышению темпов роста экономики, которая переживает последствия вспышки коронавируса.

Хозяин Белого дома заявил, что американское правительство приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американцев. По словам Трампа, члены его администрации намерены обсудить с руководством малых и средних частных предприятий вопрос их кредитования. Также Вашингтон ведет диалог с авиакомпаниями и операторами круизных судов, которые несут наиболее ощутимые потери от последствий коронавируса.

Сам Трамп положительно оценил встречу в Сенате Конгресса.

"Мы провели прекрасную встречу, в рядах Республиканской партии потрясающее единство. Мы работаем по целому ряду вопросов, есть хорошие подвижки в реагировании на распространение вируса", — сказал президент США. По его словам, республиканцы верхней палаты положительно восприняли его инициативу по снижению налоговой нагрузки.

Также в США доллары отправляют на карантин из-за коронавируса. Эти меры вводят, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Напомним, что тем временем, около полусотни украинских граждан, которые оказались на борту круизного лайнера Grand Princess, где подтвердили более двух десятков случаев инфицирования коронавирусом, отправились в карантин.

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