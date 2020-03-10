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Вспышка коронавируса: Трамп хочет отменить налог на зарплату из-за новой пневмонии

10 марта, 23:47

Елена Кузьмич

Так американский президент предлагает спасать экономику, которая переживает последствия вспышки коронавируса

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность снижения налога на заработную плату американцев на постоянной основе либо его отмену до конца года в качестве налоговых послаблений с целью смягчения последствий распространения коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Это американский президент предложил сенаторам-республиканцам на закрытой встрече в Конгрессе США.

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Они обсуждали предложения по повышению темпов роста экономики, которая переживает последствия вспышки коронавируса.

Хозяин Белого дома заявил, что американское правительство приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американцев. По словам Трампа, члены его администрации намерены обсудить с руководством малых и средних частных предприятий вопрос их кредитования. Также Вашингтон ведет диалог с авиакомпаниями и операторами круизных судов, которые несут наиболее ощутимые потери от последствий коронавируса.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Сам Трамп положительно оценил встречу в Сенате Конгресса.

"Мы провели прекрасную встречу, в рядах Республиканской партии потрясающее единство. Мы работаем по целому ряду вопросов, есть хорошие подвижки в реагировании на распространение вируса", — сказал президент США. По его словам, республиканцы верхней палаты положительно восприняли его инициативу по снижению налоговой нагрузки.

Также в США доллары отправляют на карантин из-за коронавируса. Эти меры вводят, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Напомним, что тем временем, около полусотни украинских граждан, которые оказались на борту круизного лайнера Grand Princess, где подтвердили более двух десятков случаев инфицирования коронавирусом, отправились в карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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налоги США зарплаты коронавирус Дональд Трамп сенаторы

Источник: ТАСС

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