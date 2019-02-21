Встреча Трампа и Ким Чен Ына: стало известно о формате саммита в Ханое
Во Вьетнаме лидеры США и КНДР пообедают а также проведут личные и расширенные встречи
Второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый, сообщили в американской администрации.
"Я могу сказать, что по формату это будет напоминать то, что мы видели в июне прошлого года в Сингапуре", – заявил высокопоставленный представитель Белом доме журналистам 21 февраля.
Он объяснил, что в Ханое президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын также смогут провести встречу тет-а-тет, пообедать, а также принять участие во встречах их делегаций в расширенном формате.
"После того, как он по сути растопил лед с Ким Чен Ыном в июне, президент Трамп стремится более детально обсудить будущее, которое может быть у Северной Кореи, если она выполнит свои обещания по окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации", — добавили в Белом доме.
Еще одной целью саммита представитель Вашингтона назвал поиск общего для США и КНДР понимания ядерного разоружения Корейского полуострова.
Напомним, что в Ханое уже во всю идет подготовка к американско-северокорейскому саммиту: представители и КНДР, и США прилетели во вьетнамскую столицу еще на прошлой неделе.
В свою очередь Дональд Трамп выразил готовность обсуждать смягчение санкций против Северной Кореи после "реальных дел" со стороны руководства страны.
Мы также писали, что на фоне саммита в Ханое бесплатно делают прически, как у Ким Чен Ына и Дональда Трампа.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Встреча Трампа и Ким Чен Ына: стало известно о формате саммита в Ханое". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил, что не торопится с вопросом денуклеаризации КНДР
Он назвал "очень захватывающим" грядущий американо-северокорейский саммит
Трамп заявил, что дата и место второго саммита США-КНДР определены
Трамп также подчеркнул, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций КНДР
Трамп сообщил СМИ дату следующей встречи с Ким Чен Ыном
Президент США сообщил дату ведущим телевизионных новостей накануне своего визита в Конгресс
США начали готовить встречу Трампа и Ким Чен Ына: Помпео озвучил детали
В КНДР согласились со сроком проведения саммита лидеров двух стран, отметил американский госсекретарь