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Встреча Трампа и Ким Чен Ына: стало известно о формате саммита в Ханое

Сегодня, 17:46

Во Вьетнаме лидеры США и КНДР пообедают а также проведут личные и расширенные встречи

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: AFP
Встреча Трампа и Ким Чен Ына: стало известно о формате саммита в Ханое //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ec6/c0c/5c6ec6c0c161a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ec6/c0c/5c6ec6c0c161a.jpg США Во Вьетнаме лидеры США и КНДР пообедают а также проведут личные и расширенные встречи

Второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый, сообщили в американской администрации.

"Я могу сказать, что по формату это будет напоминать то, что мы видели в июне прошлого года в Сингапуре", – заявил высокопоставленный представитель Белом доме журналистам 21 февраля.

Он объяснил, что в Ханое президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын также смогут провести встречу тет-а-тет, пообедать, а также принять участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

"После того, как он по сути растопил лед с Ким Чен Ыном в июне, президент Трамп стремится более детально обсудить будущее, которое может быть у Северной Кореи, если она выполнит свои обещания по окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации", — добавили в Белом доме.

Еще одной целью саммита представитель Вашингтона назвал поиск общего для США и КНДР понимания ядерного разоружения Корейского полуострова.

Напомним, что в Ханое уже во всю идет подготовка к американско-северокорейскому саммиту: представители и КНДР, и США прилетели во вьетнамскую столицу еще на прошлой неделе.

В свою очередь Дональд Трамп выразил готовность обсуждать смягчение санкций против Северной Кореи после "реальных дел" со стороны руководства страны.

Мы также писали, что на фоне саммита в Ханое бесплатно делают прически, как у Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

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Тег Вьетнам, США, КНДР, Трамп, ядерное оружие, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, денуклеаризация

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Источник:

ТАСС

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