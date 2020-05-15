ВТО ужасна: Трамп жестко раскритиковал торговую организацию

Президент США Дональд Трамп, который угрожает Китаю жестоким возмездием за коронавирус, в очередной раз раскритиковал Всемирную торговую организацию (ВТО – Ред).
"ВТО ужасна. С нами очень плохо обращались. ВТО относится к Китаю как к развивающейся стране, Китай получает много плюсов, которые не получают США", – сказал глава Белого дома.
Заметим, что Вашингтон много выступает с критикой разных международных организаций. Так, администрация Соединенных Штатов намерена в скором времени выступить с заявлением относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Трамп ранее заявил, что Вашингтон приостановил перевод взносов ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".
Трамп считает, что все меры, принятые ВОЗ в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский президент предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, то "случилась бы катастрофа".
В ответ министр иностранных дел Китая Ван И осудил нападки на Всемирную организацию здравоохранения в связи с пандемией.
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