Второй день визита Зеленского в США: лучшие фото

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В США завершился второй день рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. День второй.

Новости "Сегодня" собрали лучшие кадры этого дня.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке.

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В первые минуты переговоров с Трампом Зеленский успел пошутить. Зеленский заявил, что у него был хороший и нормальный телефонный разговор с президентом США.

Президент США Дональд Трамп сказал, что постарается посетить Киев. "Я постараюсь", – сказал он.

Президент США Дональд Трамп надеется, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин смогут встретиться и решить проблемы, существующие в российско-украинских отношениях. "Вы недавно добились прогресса с Россией" – сказал Трамп.

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Во время встречи Владимир Зеленский и Дональд Трампобсудили энергетическую безопасность, возвращение оккупированных территорий и преодоление коррупции в Украине.

Добавим, что Зеленский успел переговорить на полях Генассамблеи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, канцлером Германии Ангелой Меркель, исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи, премьером Чехии Андреем Бабишем, с премьером Швеции Штефаном Левеном.

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Также состоялась даже короткая встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

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