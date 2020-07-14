Второй за две недели: в США снова разбился самолет ВВС

Истребитель F-16C Viper потерпел крушение при посадке на авиабазе в штате Нью-Мексико

В США произошла авария с военным истребителем, став уже пятым серьезным инцидентом с авиатехникой в американских ВВС с мая и вторым с начала месяца.

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Как сообщает Business Insider, вечером 13 июля в штате Нью-Мексико потерпел крушение истребитель F-16C Viper. Инцидент произошел при посадке на авиабазе Холломан.

Пилот успел катапультироваться и, получив незначительные травмы, сейчас проходит лечение. В настоящее время идет расследование с целью установить причину произошедшего.

Стоит отметить, что последние месяцы стали для американских ВВС достаточно напряженными из-за других происшествий – с мая аварии произошли с истребителем F-15C в Великобритании, F-35A и F-22A на авиабазе "Эглин" в штате Флорида и с F-16 на авиабазе "Шоу" в городе Самтер, штат Южная Каролина. В результате этих ЧП два американских пилота погибли.

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Напомним, в прошлом году в Калифорнии разбился американский истребитель-бомбардировщик F-18.

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Также сообщалось, что в международном аэропорту в Коннектикуте упал бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны, в результате чего погибли семь человек.

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