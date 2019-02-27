"Вы бы заплатили за этот диалог": Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном
Президент Соединенных Штатов и лидер Северной Кореи завершили встречу в формате тет-а-тет
Президент США Дональд Трамп пошутил, что журналисты с готовностью заплатили бы за то, чтобы услышать, о чем он общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном с глазу на глаз. Об этом он сказал за ужином с руководителем народно-демократической республики, передает корр. ТАСС из медиацентра в Ханое.
"Ах, если бы вы слышали этот диалог. Вы бы заплатили за этот диалог. Он был хорош", - смеясь, отметил Трамп.
Ким Чен Ын в свою очередь также назвал состоявшуюся беседу "очень интересной".
Перед совместным ужином в расширенном составе, который в настоящее время продолжается в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole ("Метрополь"), лидеры двух стран провели встречу тет-а-тет. Основная часть переговоров второго саммита КНДР – США запланирована на 28 февраля.
Напомним, Трамп допустил, что США могут подписать мирный договор с Северной Кореей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Вы бы заплатили за этот диалог": Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США могут подписать мирный договор с Северной Кореей – Трамп
Трамп заявил, что КНДР обладает безграничным экономическим потенциалом, и США готовы помочь в его реализации
В честь саммита США и КНДР вышли сувенирные монеты и марки
В честь столь важного события Вьетнам выпустил серию сувенирной продукции ограниченным количеством