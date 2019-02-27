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"Вы бы заплатили за этот диалог": Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном

Сегодня, 15:51

Президент Соединенных Штатов и лидер Северной Кореи завершили встречу в формате тет-а-тет

"Вы бы заплатили за этот диалог": Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном США Президент Соединенных Штатов и лидер Северной Кореи завершили встречу в формате тет-а-тет

Президент США Дональд Трамп пошутил, что журналисты с готовностью заплатили бы за то, чтобы услышать, о чем он общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном с глазу на глаз. Об этом он сказал за ужином с руководителем народно-демократической республики, передает корр. ТАСС из медиацентра в Ханое.

"Ах, если бы вы слышали этот диалог. Вы бы заплатили за этот диалог. Он был хорош", - смеясь, отметил Трамп.

Ким Чен Ын в свою очередь также назвал состоявшуюся беседу "очень интересной".

Перед совместным ужином в расширенном составе, который в настоящее время продолжается в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole ("Метрополь"), лидеры двух стран провели встречу тет-а-тет. Основная часть переговоров второго саммита КНДР – США запланирована на 28 февраля.

Напомним, Трамп допустил, что США могут подписать мирный договор с Северной Кореей.

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Тег Вьетнам, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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