"Вы нужны нам в Белом доме": Сандерс официально поддержал Байдена – видео

Большинство обозревателей отмечает, что поддержка со стороны Сандерса положительно скажется на шансах Байдена на победу

Популярный сенатор-демократ Берни Сандерс, который недавно прекратил участие в избирательной гонке, поддержал кандидатуру экс-вице-президента США Джо Байдена на выборах президента США. Хотя Сандерс ранее уже высказывался в поддержку Байдена, это новое заявление обозреватели называют официальным.

"Вы нужны нам в Белом доме. Я сделаю все в моих силах, чтобы это произошло", - заявил Сандерс во время прямого эфира избирательной кампании Байдена.

"Сегодня я призываю всех американцев, каждого демократа, каждого независимого избирателя, я призываю многих республиканцев объединить силы в поддержку вашей кандидатуры, которую я поддерживаю", – заявил Сандерс.

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Как сообщает телеканал CNN, Джо Байден заявил о важности для себя поддержки со стороны Сандерса.

Сандерс поддержал Байдена

Большинство обозревателей отмечает, что поддержка со стороны Сандерса положительно скажется на шансах Байдена на победу над Дональдом Трампом на предстоящих выборах. Также сообщается, что команды Байдена и Сандерса уже некоторое время ведут работу по поводу разработки программы действий Байдена в случае избрания.

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"Это быстрое, теплое и однозначное заявление о поддержке со стороны Берни Сандерса является чрезвычайно важным и усилит Джо Байдена. Они не скрывают различий между собой, но выступают единым фронтом. Каждый хорошо себя проявил", - заявил бывший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод.

Как известно, национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты США, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин).

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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