Не время для политики: выборы во всем мире отложили из-за коронавируса

Пандемия коронавируса, которая сегодня держит миллиарды людей по всему миру закрытыми в четырех стенах своих домов, тотально обновляет электоральные циклы в десятках государств. Коронавирус фактически приостановил политическую жизнь в мире.

Коронавирус бьет по выборам

"Здоровье и безопасность жителей Луизианы имеют решающее значение, и мы хотим внести свой вклад в предотвращение распространения COVID-19. Одной из ключевых заинтересованных сторон в нашем решении являются наши избирательные комиссии в день выборов. Более половины членов избирательных комиссий Луизианы старше 65 лет, а пожилые люди – это люди, наиболее подверженные риску серьезных заболеваний от COVID-19. Закон штата Луизиана допускает отсрочку выборов из-за чрезвычайной ситуации или общей катастрофы, произошедшей до или во время регулярно назначаемых или специальных выборов, и сегодня госсекретарь Ардуан воспользовался этим вариантом".

Такое объявление появилось на днях на сайте госсекретаря Луизианы (США) Кайла Ардуана. Штат, в котором праймериз президентских выборов должен был состояться 4 апреля, перенес первичные выборы на 20 июня. Аналогичным образом поступили еще полтора десятка штатов, в которых праймериз не успели пройти до начала эпидемии. При этом некоторые из штатов просто перенесли праймериз, не назначая определенной даты. Что свидетельствует о том, что власти не слишком уверены, что к лету возможность провести первичные выборы появится. Впрочем, отметим, что там, где позволяет законодательство, избирателям разрешили проголосовать по почте (при этом подсчет голосов все равно будет фиксироваться по новым, "перенесенным" датам).

Похожая ситуация с электоральными циклами наблюдается во многих странах мира на всех континентах. Международный фонд избирательных систем (IFES) на сегодня зафиксировал десятки решений государств о переносе выборов и референдумов. Президентские выборы перенесены в Северном Кипре и Боливии (в первом случае – на осень, во втором – на неопределенный срок). Парламентские (также на неопределенный срок) – в Северной Македонии, Сербии, Сирии, Шри-Ланке. На осень перенесен второй тур парламентских выборов в Иране, выборы сената в Чехии и Нигерии. Наконец, в десятках стран перенесены местные выборы и референдумы. Причем в большинстве случаев правительства не рискнули определить новые даты их проведения.

Президент России Владимир Путин, для которого крайне важно было провести т. н. всенародное голосование по изменениям в Конституцию (обеспечивающим Путину возможность баллотироваться в президенты еще дважды), долго отказывался признавать угрозу коронавируса. В итоге Кремль все же пошел на противоэпидемические меры, объявив "неделю выходных". Голосование по Конституции, как заявил Путин в своем обращении, будет перенесено.

Война войной…

Правда, есть и обратные примеры. В пятницу, 27 марта, в Таджикистане состоялись выборы в верхнюю палату парламента – Маджлиси милли. Впрочем, эти выборы не всеобщие – сенаторов в этой стране выбирают на общих собраниях местные депутаты, часть назначает президент.

22 марта президентские выборы прошли в непризнанной Республике Абхазия (где, как и в России, до недавнего времени коронавируса "не было"). Явка избирателей, если верить официальным сообщениям, составила более 70% – на избирательные участки пришли 95 тысяч избирателей. О каких-то особых мерах безопасности не сообщалось.

Пока что нет информации об отмене президентских и парламентских выборов в т.н. Нагорно-Карабахской Республике – они должны пройти 31 марта.

Также актуальной остается дата парламентских выборов в Южной Корее – 15 апреля. В принципе, эпидситуация в этой стране, несмотря на ее близость к Китаю, длительное время оставалась под контролем. Однако сегодня Южная Корея входит в ТОП-15 государств по числу заболевших: по состоянию на утро 30 марта там было выявлено 9,6 тыс. инфицированных коронавирусом, 158 человек умерли. Не исключено, если тенденция распространения эпидемии продолжится, Сеул также отложит выборы.

Наконец, в более отдаленной перспективе – 10 мая – должны пройти президентские выборы в соседней для нас Польше. В этой стране, предпринявшей, как и все государства-члены ЕС, серьезные карантинные меры, избирательная кампания окончательно ушла "в онлайн". При этом о переносе выборов (на которых, кстати, баллотируется на второй срок действующий президент Анджей Дуда) речь пока не идет.

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Выборы можно не отменять. Если можно

IFES в своих рекомендациях по избирательной деятельности во время пандемии COVID-19 отмечает важность того, чтобы госорганы по всему миру "принимали разумные и хорошо информированные решения относительно того, проводить ли запланированные мероприятия по проведению выборов и каким образом".

"Решения должны приниматься органами здравоохранения и могут варьироваться в зависимости от возможностей общественного здравоохранения в каждой стране, уровня распространения заболевания и других контекстуальных факторов. Проведение выборов во время пандемии будет нелегким делом, но его нельзя рассматривать как невозможное без учета разумных мер, которые могут защитить как здоровье, так и демократические права", – отмечает организация.

При этом в IFES акцентируют, что привычные методы и механизмы избирательной кампании (там, где она не отсрочена) могут и должны быть существенно видоизменены с учетом эпидемической ситуации. Во главу угла должна быть поставлена безопасность граждан, потому при проведении, к примеру, политических митингов необходимо предпринимать дополнительные меры, способные обезопасить участников от возможного инфицирования. Как вариант отсрочки выборов IFES предлагает проводить дистанционное голосование, если это допускает национальное законодательство.

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Эпидемия пройдет – "осадочек" останется

Пандемия коронавируса может существенно повлиять на политику и уже делает это, считает политолог Владимир Фесенко.

"Начнем с того, что последствия пандемии в любом случае скажутся на рейтингах политиков – особенно действующих – во всех странах мира. Очевидно, граждане оценят, насколько эффективными были действия политиков и руководителей в разгар эпидемии, и сделают свои выводы. Кроме того, на рейтингах скажется экономическая ситуация, общий спад экономики в мире, вызванный эпидемией. Для политиков, которые пребывают накануне или в процессе избирательной кампании, как, например, кандидаты в президенты США, это может стать серьезным вызовом", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" Владимир Фесенко.

Кроме того, эпидемия не пройдет без последствий и для самих избирательных процессов. Перенос выборов уже сам по себе является ударом для кандидатов: кампания, как правило, четко просчитывается математически для выхода на пик рейтинга к определенному сроку. Однако коронавирус грозит "сломать" ранее опробованные и доказавшие эффективность методы ведения кампании, потребует новых механизмов, к чему не все политики готовы.

"Думаю, что даже после того, как эпидемия закончится, чисто психологически у многих людей останутся опасения. И это может повлиять на такую, например, форму, как митинги, большие собрания. Упадет массовость, соответственно, будет падать их значение. Для Украины такая форма не сильно развита. Но есть государства, где митинги и демонстрации являются традиционной частью политической культуры. В той же Франции демонстрации в сотни тысяч людей – явление довольно распространенное и частое. Поэтому во Франции, в тех же Штатах, где также любят большие митинги, изменения в политической жизни граждан могут быть существенными", – говорит Владимир Фесенко.

Выход – дистанционное голосование?

По мнению эксперта, последствиями эпидемии может стать уход значительной части политической деятельности в онлайн. Точно так же многие государства всерьез задумаются о внедрении практики дистанционного голосования.

"Мир уже проводит саммиты глав ведущих государств в виде конференц-связи, обсуждается дистанционное голосование парламентов. Не исключаю, что эпидемия может стать просто таким импульсом, поводом для государств попробовать внедрить дистанционные выборы, а для политиков – более широко практиковать различные дистанционные формы политической деятельности", – говорит Владимир Фесенко.

Впрочем, не все согласны, что мир готов оперативно перейти на дистанционное голосование.

"Электронные выборы возможны и эффективно работают лишь в небольших государствах. Поэтому в демократических странах ЕС – Франции, Германии – голосуют "по старинке", – отмечает в комментарии сайту "Сегодня" политтехнолог и социолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко.

Напомним, что в Украине местные выборы запланированы на октябрь нынешнего года. Состоятся ли они, с какими трудностями связано их проведение, как политтехнологи видят механизмы избирательной кампании в изменившихся условиях – читайте на сайте "Сегодня" в ближайшее время.

Возможно ли справиться с пандемией и что для этого нужно сделать – смотрите в сюжете:

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