Выборы президента США: у Трампа и Байдена появится серьезный конкурент

Блумберг направил штатных сотрудников в Алабаму, чтобы получить право на участие в праймериз

Майкл Блумберг / Фото: Flickr

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг активно готовится к началу президентских выборов в Демократической партии, хотя ранее заявлял, что не намерен участвовать в президентской гонке. Об этом сообщает New York Times.

"Майкл Блумберг активно готовится к началу президентских выборов в Демократической партии и, как ожидается, подаст документы на этой неделе, обозначив себя кандидатом, по меньшей мере, в одном штате", – сообщает издание.

По словам советника Блумберга, бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен-миллиардер еще не принял окончательного решения о том, баллотироваться в президенты или нет. Но, как отмечает издание, первым признаком серьезности его намерений продвижения к президентской кампании, является тот факт, что Блумберг направил штатных сотрудников в Алабаму, чтобы получить право на участие в праймериз.

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Старт предвыборной кампании в США будет дан 3 февраля в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы – собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем – на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд.

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Имя соперника Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13–16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

В день голосования кандидат на пост президента для победы должен будет заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков, насчитывающей 538 членов. В соответствии с существующей с 1937 года традицией инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.

Как мы уже писали, главным конкурентом Трампа на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросу газеты The Hill, среди всех кандидатов-демократов он располагает поддержкой 35% электората партии.

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