"Выборы" в ОРДЛО: в Госдепе США пообещали России новые санкции

Отмечается, что США будут вводить новые санкции против РФ, пока минские договоренности не будут полностью соблюдаться

В Государственном департаменте США осудили "выборы" в ОРДЛО и заверили, что новые санкции против России будут вводить до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские договоренности. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая проведенные 11 ноября фиктивные "выборы" в контролируемой Россией восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих доверенных лиц на Донбассе, в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках", – говорится в сообщении.

Нойерт добавила, что США будут продолжать вводить санкции против России, связанные с Украиной, "до тех пор, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине".

Напомним, что на прошлой неделе министерство финансов США расширило санкции против РФ из-за Донбасса и Крыма – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.

Как уже сообщалось, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что новые санкции будут..

Также мы писали, что, по мнению главы Счетной палаты РФ, если Вашингтон введет дополнительные санкции в отношении России, у экономики страны начнется рецессия.