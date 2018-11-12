"Выборы" в ОРДЛО: в Госдепе США пообещали России новые санкции

Сегодня, 21:21

Отмечается, что США будут вводить новые санкции против РФ, пока минские договоренности не будут полностью соблюдаться


В Государственном департаменте США осудили "выборы" в ОРДЛО и заверили, что новые санкции против России будут вводить до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские договоренности. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая проведенные 11 ноября фиктивные "выборы" в контролируемой Россией восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих доверенных лиц на Донбассе, в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нойерт добавила, что США будут продолжать вводить санкции против России, связанные с Украиной, "до тех пор, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине".

Напомним, что на прошлой неделе министерство финансов США расширило санкции против РФ  из-за Донбасса и Крыма – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.

Как уже сообщалось, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что новые санкции будут..

Также мы писали, что, по мнению главы Счетной палаты РФ, если Вашингтон введет дополнительные санкции в отношении России, у экономики страны начнется рецессия.
выборы, США, Донбасс, госдума, санкции, РФ, минские соглашения, ОРДЛО
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

"Выборы" в ОРДЛО: голосовали за еду под дулами автоматов

Сегодня, 18:57

Пока оккупанты покупали голоса за продуктовые наборы, в мире готовят новые санкции против России

США

Хезер Науэрт. Фото: AFP

США осуждают Россию за псевдовыборы в ОРДЛО

Сегодня, 18:06

В Госдепе прошедшие "выборы" назвали "попыткой Москвы институционализировать своих донбасских ставленников"
Загрузка...

Украина

Подсчет голосов в ОРДЛО. Фото: AFP

Голосовали каждые 18 секунд: в СБУ высмеяли подсчет голосов на "выборах" в ОРДЛО

Сегодня, 17:57

Оккупанты на Донбассе удивили своей математикой, которая противоречит здравому смыслу

Донбасс

Коллаж "Сегодня"

Псевдовыборы в ОРДЛО: Путин пошел ва-банк, но военного обострения не будет

Сегодня, 17:48

Оккупация ОРДЛО становится тяжелым грузом для Кремля, поэтому РФ добивается легализации самозванных главарей, считает Олег Жданов

Политика

Дмитрий Песков. Фото: Instagram

Относимся с пониманием: у Путина рассказали, что думают о "выборах" на Донбассе

Сегодня, 16:16

Песков рассказал очередные "страшилки" об Украине и что жителям оккупированных территорий срочно нужно было избирать "власть"

Донбасс

Фото: Facebook Евгения Спирина

Соцсети о "выборах" на Донбассе: продали будущее детей за яйца с картошкой

Сегодня, 15:47

Пользователи соцсетей оценили "голосование" с юмором, сарказмом и злостью
Загрузка...