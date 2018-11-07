Выборы в США: Мертвый владелец борделя победил живую учительницу

Как ни странно, но смерть не помешала республиканцу Деннису Хофу занять место в нижней палате Конгресса Невады

В середине октября владельца публичного дома в штате Невада Денниса Хофа обнаружили мертвым. Мужчина скончался 16 октября – через день после празднования по своего 72-летия. Полиция считает, что он умер от естественных причин.

Впрочем, это не помешало ему победить на проходивших выборах в Ассамблею, нижнюю палату Конгресса Невады – республиканец Хоф набрал 68,3% голосов избирателей, обойдя свою оппонентку от демократов, сотрудницу сферы образования Лесю Романову.

Такой конфуз произошел из-за законодательного запрета на корректировку избирательных списков перед выборами.

Однако смерть соперника не означает победу Романовой на выборах. Преемника Хофа определит специальная определит комиссия из представителей местных избиркомов, действующих на территории округа.

Во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В результате голосования были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

По предварительным данным, Демократическая партия США впервые за восемь лет вернула контроль над Палатой представителей, а Республиканская партия сохранила перевес в Сенате. Американский лидер Дональд Трамп уже поздравил демократов с победой.

В свою очередь политический аналитик Андерс Аслунд объяснил, стоит ли опасаться Украине результатов выборов в США. Результаты голосования покажут, изменится ли внутренняя и внешняя политика американской власти.