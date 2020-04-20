Выборы в США: "Украине будет немножко больно"

Эпидемия коронавируса со временем пойдет на спад,карантин в мировых масштабах закончится и жизнь постепенно войдет в привычное (или почти привычное) русло. В том числе политическая жизнь. Наиболее же важным политическим событием нынешнего года, если не случится ничего экстраординарного, станут президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Избирательная кампания в которых уже вступила – причем преждевременно – в финальную стадию.

Байден. Преждевременный финал

Еще в начале марта, несмотря на победы Джо Байдена над Берни Сандерсом в праймериз в некоторых важных штатах? большинство экспертов прогнозировали затяжную борьбу между кандидатами от Демократической партии. Предполагалось, что повторится история 2016 года, когда Хиллари Клинтон сумела вырвать победу у Берни Сандерса и стать кандидатом от демократов лишь на самом съезде с помощью партактива. Тогда Клинтон поддержали полтысячи суперделегатов (губернаторы, члены Конгресса и т.д.) в то время как Сандерса – лишь 46. Что и определило его поражение. Все к тому шло и на этот раз: методичные удары, которые наносились по Байдену как наиболее опасному конкуренту, сделали свое дело, рейтинг экс-вице-президента США падал. В то же время левый популизм Сандерса находил все больше отклика среди американцев.

Однако психологически важные поражения во время "супервторника" 3 марта, а затем в ряде ключевых штатов переломили ситуацию в стане демократов. Усугубила положение Сандерса эпидемия коронавируса. Он, как и Байден, не мог активно вести свою кампанию. Однако Байдена поддерживал партактив, партийные СМИ и медиа, симпатизирующие демократам. И 8 апреля, за три месяца до предполагаемой "финальной битвы" на съезде, Сандерс приостановил свою кампанию. А 13 апреля публично выступил с поддержкой Байдена. А на следующий день в бой вступила "тяжелая артиллерия": видеообращение в поддержку Байдена опубликовал в своем Twitter Барак Обама, пользующийся большим авторитетом не только среди сторонников демократов, но и среди части тех, кто поддерживает республиканцев.

Очень сексуальное начало

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Однако выход "один на один" с Трампом принес Байдену не только поддержку всей Демпартии. Но и сделал его ключевой целью атак недоброжелателей. Случайно так совпало или нет, но сразу после того, как Байден стал единственным кандидатом от демократов, вокруг экс-вице-президента разразился сексуальный скандал. Бывшая помощница Байдена Тара Риде вдруг вспомнила, что три десятка лет назад Байден, тогда еще просто сенатор, якобы домогался ее.

Риде подала заявление в полицию, пресса, симпатизирующая республиканцам, тотчас раздула скандал до вселенского масштаба, Байден вынужден был опровергать слова бывшей помощницы. Отметим, что выпад Риде попал на благодатную почву. Во-первых, ранее Байден уже фигурировал в скандале с сексуальным подтекстом. Во-вторых, для сторонников Демпартии важны либеральные ценности, как например защита женщин от сексуальных домогательств.

"Вокруг Трампа было гораздо больше секс-скандалов. Но это практически не сказывалось на его рейтинге. Ему было достаточно выйти сказать: смотрите, какая у меня семья, какие у меня дети, как мы любим друг друга. И все затихало. У Байдена ситуация другая. Тема сексуальных домогательств очень чувствительна для электората Демпартии, среди которого больше женщин. Потому для Байден было очень важно отбить эту атаку", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Трамп демотивирует

При этом эксперты сайта "Сегодня" прогнозируют, что нынешняя президентская гонка будет "горячей" и скандальной. Особый акцент в кампанию обоих кандидатов внесут самые большие сегодняшние проблемы: эпидемия коронавируса и экономический кризис.

"Выборы в любой стране – это скандалы, попытка очернить противника в том числе с помощью "черного пиара". А в США кампании всегда отличались скандальностью. Тем более это актуально сейчас, потому что, чем острее стоят проблемы перед обществом, тем острее политическая борьба", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

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Главной же целью компании Трампа будет демотивация избирателя Байдена.

"В первую очередь, задачей Трампа будет демотивировать сторонников Демпартии и сомневающихся. В том, что эпидемия в США достигла таких масштабов, сам президент и его команда уже обвиняют и будут обвинять дальше местную власть. Говорить, что эффективным мерам противились губернаторы-демократы и так далее", – говорит Петр Бурковский.

Как отмечает эксперт, борьба развернется за сомневающиеся штаты – Миннесоту, Северную Каролину, Огайо, Вирджинию, Флориду, Пенсильванию.

"Это те штаты, где белых больше, и где больше американцев, по которым бьет экономический кризис. В либеральной американской прессе уже появилась информация, что будет раздаваться помощь, и на талонах будет имя Трампа. И СМИ, симпатизирующие демократам, очень жестко раскритиковали это "ноу-хау". Это воспринимается, как агитация за бюджетные средства, непрямой подкуп избирателя", – отмечает эксперт Петр Бурковский.

В целом, по словам экспертов, эпидемия и экономический кризис очень серьезно осложнили жизнь действующему президенту. В то же время и Байден, опережающий сейчас Трампа в рейтингах, пребывает в не намного лучшей ситуации. Кандидат от демократов вынужден соблюдать карантин и не ведет активной кампании, в то время как Трамп в силу своей должности и серьезных медиавозможностей республиканцев постоянно в центре внимания СМИ.

Чем ответят демократы

Команда Байдена в свою очередь попробует построить критику Трампа на недооценке эпидемии и неспособности защитить граждан.

"Конечно, будет подниматься тема коронавируса, системы здравоохранения, плюс экономические проблемы. Сейчас это то, что очень серьезно играет против Трампа. За месяц 22 миллиона американцев подали заявления на пособия по безработице. И это уничтожает все достижения Трампа по созданию рабочих мест. Сейчас все это уходит в утиль. Кроме того, Байден, наверняка, будет намекать, что администрация Трампа оказалась не готова к эпидемии, и что сам Трамп неадекватно воспринимал ситуацию. Что недалеко от правды: Трамп до средины марта не вводил карантин, а ранее заявлял, что коронавирус – простуда и здесь ничего серьезного нет. Все эти заявления будут подняты и использованы", – говорит Илья Куса.

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По словам Петра Бурковского, оппоненты вспомнят Трампу и отмену обамовской реформы страховой медицины: модель, предложенная Obamacare, могла бы защитить сегодня наиболее пострадавшие от коронавируса слои населения. И сокращение накануне эпидемии коронавируса финансирования Центра эпидзаболеваний – скандал об этом уже некоторое время не сходит с полос американских газет.

Очень опасный период. Для Украины

Возникает вопрос: а может случится так, что коронавирус и экономический кризис в данном случае "сыграют" на стороне Украины? Если в предыдущие несколько лет самые громкие политические скандалы в США крутились вокруг Украины, возможно, сейчас, сосредоточенным на внутренних проблемах кандидатам будет не до нас? К сожалению, отмечают эксперты, об Украине не забудут.

"Думаю, скандал вокруг Украины только усилиться. Они же еще полностью не сыграли всю эту историю с сыном Байдена. Полагаю, они ее поднимут снова и снова наша страна будет в центре внимания. И, я думаю, нас ждут очень непростые времена и Украине будет немножко "больно" во время американской кампании, ну и после", – говорит Илья Куса.

Такого же мнения придерживается и Петр Бурковский.

"Все даже хуже, чем до кризиса, который очень сильно бьет по действующему американскому президенту. Трамп и его команда будут хвататься за любую соломинку, чтобы "утопить" Байдена. Как только Байдена официально выдвинут, начнутся удары по его семье, и Украина снова окажется на первых полосах американских газет", – говорит Петр Бурковский.

По его словам, сложно будет уже к концу лета – осенью, когда президентская кампания в США выйдет на финишную стадию.

"Это будет очень опасный период для Украины. Мы попадем между двумя жерновами. Эмиссары от Трампа будут требовать от украинских властей реанимации дела по сыну Байдена, возможно, даже чтобы объявили его в международный розыск. Чтобы вы понимали: Трамп как человек не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Смотрите, как он обрезал финансирование ВОЗ в разгар эпидемии! С другой стороны, я не исключаю, что в Киев приедут и эмиссары Байдена. Которые скажут: решайте сами, Трампу осталось пару месяцев, а вам жить. Если это сделаете, останетесь с Россией один на один", – говорит Петр Бурковский.

По его словам, Украине будет сложно, но единственно правильный выход из ситуации – не вмешиваться в американские выборы.

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