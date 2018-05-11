Выход США из ядерной сделки: как на действиях Трампа против Ирана может заработать Путин

Почти неделю мир лихорадит от решения Дональда Трампа вывести США из ядерной сделки по Ирану. В принципе, ничего неожиданного не случилось: нынешний американский президент всегда критиковал заключенные Администрацией Обамы международные договоры, поэтому выход из иранского соглашения и возвращение к прежнему санкционному режиму против Тегерана вполне прогнозируемый шаг. С другой стороны действия Трампа привели к резкому скачку цен на нефть. Стоимость черного золота взлетела до самой высокой отметки с конца 2014 года. Это, по словам американских аналитиков, может усилить влияние России и Саудовской Аравии, что никак не на руку Украине. Одна из основных доходных статей российского бюджета – экспорт энергоресурсов. Соответственно, чем больше Москва будет зарабатывать на продаже нефти, тем больше у нее будет денег на продолжение войны на Донбассе.

Реакция мировой общественности

С судьбой ядерной сделки с Ираном в Белом доме обещали определиться до 12 мая. По мере приближения дедлайна нарастало и напряжение. Казалось, после визитов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон в конце апреля, начался виднеться свет в конце тоннеля. После переговоров с Трампом Макрон заявил, что Париж выступает за старт переговоров по заключению нового соглашения с Ираном, не разрывая прежние договоренности.

В таком заявлении французского президента многие западные аналитики увидели намек на скорое начало переговорного процесса по пересмотру существующей ядерной сделки. Правда, еще в середине января Трамп дал Конгрессу и европейским союзникам 120 дней на пересмотр договора. Хозяина Белого дома не устраивало, что соглашение не ограничивает разработки Тегерана баллистических ракет, не предусматривает контроля над иранскими ядерными программами после 2025 года (после окончания срока действия иранской ядерной сделки) и не сдерживает Иран от поддержки хуситов в Йемене и "Хезболлы" в Ливане и Сирии.

Дональд Трамп неоднократно предупреждал: если до 12 мая европейские союзники не представят свои предложения по ужесточению ядерной сделки с Ираном, США выйдут из нее. Неутешительные опасения мирового сообщества подтвердились сразу после визита Ангелы Меркель в Вашингтон 27 апреля, которая вслед за Макроном приехала переубеждать Трампа.

Уже 8 мая на брифинге в Белом Доме Дональд Трамп заявил: "Иранское соглашение в корне неправильное. Если мы ничего не будем делать, мы знаем, что случится. Поэтому я сегодня объявляю, что США выходят из иранского ядерного соглашения. Этими действиями мы посылаем важный сигнал: США не делают пустых угроз, если я обещаю, свое слово держу".

Ответ Тегерана не заставил ждать: 9 мая президент Хасан Роухани назвал решение Трампа "актом психологической войны против Ирана", пригрозив возобновлением обогащения урана. "Мы будем ждать несколько недель до принятия решения. С этого момента ядерное соглашение существует между Ираном и пятью странами. Мы должны подождать, чтобы увидеть, что будут делать пять больших стран. В то же время я приказал организации по атомной энергии Ирана принять необходимые меры, чтобы в случае необходимости мы могли восстановить промышленные обогащения без ограничений", – резко заявил Хасан Роухани.

В ночь на четверг 10 мая иранские вооруженные формирования в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Тель-Авив их перехватил и в ответ обстрелял иранские базы в Сирии. Белый дом, ФРГ и другие страны-подписанты ядерной сделки осудили ракетные удары Ирана по территории Израиля. Но стоит заметить, что это наибольшая прямая конфронтация двух стран за все время борьбы за лидерство в регионе.

Иранское ядерное соглашение или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), из которого выходят США, подписали Америка, Британия, Франция, Китай, Россия – пять членов Совбеза ООН – и Германия в 2015 году. Главная его цель – резко ограничить ядерную программу Тегерана в обмен на поэтапную отмену санкций. Однако условия сделки не распространялись на прекращение разработки и испытания Ираном баллистических ракет. К тому же, как отмечали в Белом Доме, международные инспекторы не имели полного доступа ко всем ядерным объектам Ирана. Масла в огонь подлило и заявление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что израильская разведка располагает 100 тыс секретных файлов, которые доказывают разработку Ираном ядерного оружия в нарушении СВПД.

"Этот шаг (США по выходу из ядерной сделки – Авт.) вызвал огромный резонанс по всему миру, хотя, казалось бы, речь идет о весьма последовательной политике – во всех принятых за последний год стратегических документах США Иран назван, как один из главных врагов Вашингтона, наряду с Северной Кореей", – пишет в своем блоге для сайта "Сегодня" посол, директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский.

Член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест также считает, что шаг США был достаточно ожидаемым и прогнозируемым, ведь вопрос пересмотра иранской ядерной сделки Трамп поднимал еще во время своей предвыборной кампании. По словам эксперта, это вписывается в общую ближневосточную политику Трампа и является противовесом политике Обамы, которую Трамп считал неэффективной.

"Но американская позиция не согласуется с европейской. Все-таки это не американо-иранское, а так называемое большое соглашение, к которому большие усилия приложили европейские страны и ЕС в целом. Она считалось одним из наибольших побед Федерики Могерини (главы дипломатии ЕС – Авт.). Британия, Франция и Германия осудили односторонние действия США, настаивая, что остаются в соглашении, пока Иран будет выполнять свои обязательства. Да, они будут говорить о расширении рамок соглашения и его ограничений на баллистические ракеты. Но все европейские лидеры настаивают, что это соглашение все еще релевантное. Ну и то же самое мы слышим от представителей МАГАТЭ – от их отчетов зависит восприятие мировым сообществом того, насколько выполняются или не выполняются пункты соглашения. Пока мы не видели каких-то жестких заявлений, что Иран нарушает или не выполняет соглашение. Фактически, это лишь заявления США и Израиля", – сказала сайту "Сегодня" член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

Лондон, Париж и Берлин выступили единым фронтом против действий Вашингтона по выходу из ядерной сделки. Высказался даже Барак Обама, допустив угрозу еще одной войны на Ближнем Востоке.

Судя по истерике на российском ТВ, не в восторге от действий Дональда Трампа и Владимир Путин, хотя здесь еще как посмотреть. По мнению аналитиков Brookings Institution, такие действия Трампа могут и не привести к сиюминутному развалу всего соглашения, ведь среди подписантов, кроме Штатов, еще пять стран. Но не исключено, что со временем и сам Тегеран решит выйти из сделки.

Кого на самом деле усиливают Штаты?

Кроме Израиля, решению Трампа обрадовались и в Саудовской Аравии. Это и не удивительно, ведь наряду с выходом из ядерной сделки Вашингтон не только возобновляет прежние санкции против Тегерана, но и вводит новые. А тем странам, которые продолжат сотрудничать с Ираном в обход американских ограничений, Трамп пригрозил "тяжелыми последствиями".

Так, предприятиям, заключившим сделки с Ираном, американское правительство даст от 90 до 180 дней, чтобы их закрыть. Под санкции попадают: немецкая Simens, которая подписала с Ираном контракт на несколько миллиардов долларов; французские Peugeot и Renault – контракты с Ираном на сотни миллионов долларов; Airbus – соглашение с иранским авиаперевозчиком Iran Air на поставку сотен самолетов на $19 млрд; американский Boeing – соглашение на поставку 80 самолетов на $17 млрд.

К вечеру 10 мая США ввели еще и персональные санкции против шести человек и трех компаний, связанных с корпусом "КУДС" – элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). К примеру, в 2011-м ЕС уже вводил санкции против КСИР за поддержку репрессий против мирного населения Сирии и помощи сирийскому президенту Башару Ассаду в подавлении протестов.

"Иранский режим и его Центральный банк злоупотребляли доступом к юридическим лицам в ОАЭ, чтобы получить доллары США для финансирования вредоносных действий (в том числе для финансирования и вооружения своих региональных прокси-групп). Мы намерены отрезать финансовые потоки КСИР, какими бы ни были их источники и конечные получатели", – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В Евросоюзе пригрозили, что пойдут защищать интересы своих компаний, работающих в Иране, во Всемирную торговую организацию. Правда американские и европейские аналитики не исключают, что сначала официальный Брюссель попробует действовать тихо в рамках негласной дипломатии, чтобы каким-то образом ослабить американские санкции или вывести некоторые европейские компания из-под действия новых ограничений.

Но на что уже точно повлияло решение Дональда Трампа, так это на рынок нефти. Его начало лихорадить еще за пару дней до официального заявления американского президента о выходе США из ядерной сделки. Цены на черное золото 7 мая преодолели отметку в 77 долларов за баррель. Это самый высокий показатель с конца 2014 года. По словам американских экспертов, так рынки уже начали готовиться к возможным срывам поставок нефти в результате введения американских санкций против третьего по объемам мирового экспортера нефти – Ирана. Ведь американские санкции, запрещающие покупать у Тегерана нефть, касаются всех физических и юридических лиц, в том числе и иностранных, которые рассчитываются по контрактам в долларах.

Это в свою очередь усилит влияние Саудовской Аравии и России, опережающих Иран по добыче мировых объемов нефти. До ноября 2018 года действует ограничение ОПЕК на добычу. И как раз до 8 ноября (через 180 дней) все американские и иностранные компании, которые проводят расчеты в долларах, должны будут завершить свои сделки по покупке иранской нефти. По мнению аналитиков Bloomberg, если ОПЕК не решит увеличить квоты не добычу, цена черного золота в следующем году может достичь отметки в $100. Напомним, что в 2014-м, когда Россия аннексировала Крым и пошла войной против Украины на Донбассе, средняя цена нефти была на уровне $110.

Бывший советник вице-президента США Джо Байдена (при президентстве Барака Обамы) Майк Карпентер считает, что выход Штатов из ядерной сделки по Ирану – очень плохой сигнал для Украины.

"Это навредит не только позициям США в мире и, как это ни парадоксально, поможет иранским сторонникам жесткой линии и России. Вводя вторичные санкции на европейские компании, которые ведут свой бизнес в Иране, Трамп вступает в ненужную борьбу с ЕС, которая ослабит поддержку ЕС санкций против России. Это также создаст глобальную нестабильность, которая приведет к повышению цен на нефть, от чего, конечно же, выиграет Россия, Саудовская Аравия, но также и Иран", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Сейчас, по его словам, сложно предсказать, к чему приведет это решение. Но Карпентер сомневается, что выход США заставит Иран сделать что-либо сверх своих текущих обязательств по СВПД.

"А в худшем случае это может привести к тому, что Администрация Трампа может начать войну с Ираном на опережение, что обернется катастрофой, как для США, так и для мира в целом", – подытожил Майк Карпентер.

Также аналитики предупреждают, что выход США из ядерной сделки с Ираном создает неблагоприятный фон исторических переговоров Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном12 июня в Сингапуре. Пхеньян может очень хорошо подумать, прежде чем подписывать какие-либо документы с Вашингтоном. А вдруг следующей Администрации, которая придет на смену Трампу, тоже вздумается перевернуть все с ног на голову, изменив мировые правила игры? Северокорейский режим вполне может упрекнуть Белый Дом в непоследовательности внешней американской политики, потребовав дополнительных гарантий. Правда, как говорят американские эксперты, компромиссом может стать допуск северокорейскими властями международных наблюдателей на все ядерные объекты, ведь частично именно из-за отказа Тегерана допускать наблюдателей на все объекты и спровоцировал выход Штатов из ядерной сделки с Ираном.